UAV tấn công đoàn tàu chở khách Matxcơva - Crimea gây thương vong

ANTD.VN - Vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV- bị cho là của Ukraine) nhằm vào một đoàn tàu chở khách ở Crimea ngày 8-6 đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Đây là vụ tấn công thứ ba nhắm vào giao thông dân sự khu vực Crimea - Donetsk trong chưa đầy 1 tuần qua.

Chuyến tàu tuyến Matxcơva - Simferopol bị UAV tấn công

Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov đăng trên Telegram sáng 8-6 cho biết, toa đầu máy của đoàn tàu bị “máy bay không người lái của kẻ thù” tấn công khi đang di chuyển giữa Matxcơva và Simferopol.

Theo thông tin ban đầu, lái tàu bị thương, phụ lái thiệt mạng, không có hành khách nào bị thương.

Ông Aksyonov cho biết đã sắp xếp phương tiện vận chuyển bằng xe buýt cho hành khách của chuyến tàu, và nói thêm rằng chính quyền sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho hành khách.

Sau sự cố, công ty vận hành Grand Service Express đã tạm thời đình chỉ dịch vụ tại Crimea, đồng thời cho biết tất cả hành khách trên các chuyến tàu của hãng tại bán đảo này đã được sơ tán.

Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi 8 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bị cáo buộc là của Ukraine nhằm vào một xe buýt chở khách đi từ Matxcơva đến Simferopol qua Donetsk hôm 3-6.

Cuối tuần trước, một máy bay không người lái cũng bị cho là của Ukraine đã tấn công một đoàn tàu ngoại ô đang di chuyển giữa Azovskoye và Kerch, Crimea, khiến một hành khách thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Trước đó, Matxcơva đã cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, sở chỉ huy và trung tâm ra quyết định, để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine.

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