Xây mới đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn tốc độ chạy tàu 160km/h

ANTD.VN - Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội đang được Bộ Xây dựng thẩm định, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) mới được nghiên cứu quy hoạch nhằm tạo cơ sở đầu tư đồng bộ hạ tầng và dành quỹ đất phát triển dọc hành lang tuyến.

Điểm đầu tuyến tại ga Gia Lâm dành cho tàu khách và ga Yên Thường dành cho tàu hàng, đều thuộc TP Hà Nội. Điểm cuối đoạn tuyến nghiên cứu là ranh giới giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang trước đây.

Khoảng 29 km đi trên địa bàn Hà Nội, qua các xã phường Bồ Đề, Việt Hưng, Phù Đổng và Từ Sơn, Đồng Nguyên, Tam Sơn, Tiên Du, Võ Cường, Kinh Bắc, Vũ Ninh của TP Bắc Ninh.

Từ ga Yên Thường và ga Gia Lâm, tuyến dự kiến đi bên trái các đường Ngô Gia Tự, Hà Huy Tập, Trần Phú, sử dụng cùng hành lang với đường sắt hiện hữu đến khu vực phía nam ga Bắc Ninh, thuộc phường Võ Cường.

Theo Quy hoạch, tuyến đường sắt xây mới Hà Nội- Lạng Sơn có tốc độ khai thác 160km/h

Tại đây, tuyến chuyển hướng rẽ trái, tách khỏi hành lang đường sắt hiện tại và đi theo hành lang riêng về phía bắc. Tuyến lần lượt qua các phường Vệ An, Thụ Ninh, Vạn An, Hòa Long, sau đó vượt sông Cầu, thuộc địa phận Bắc Ninh.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến được đề xuất xây dựng đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, tốc độ thiết kế 160 km/h.

Đoạn kết nối ga Gia Lâm - ga Yên Viên dài khoảng 6 km được định hướng xây dựng đường đôi, khổ 1.435 mm. Đoạn này dự kiến sử dụng hành lang riêng, đi cùng hành lang với tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội. Phương án nhằm tăng khả năng kết nối giữa các tuyến, tạo thuận lợi cho hành khách.

Cùng với tuyến mới, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất phương án nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn hiện hữu. Theo đó, đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm được định hướng chuyển thành đường sắt đô thị; đoạn ga Gia Lâm - ga Bắc Ninh dự kiến nâng cấp từ đường đơn, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm lên đường đôi, khổ 1.435 mm.