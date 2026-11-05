An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Xã hội

Xảy cháy khu nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên

0 bình luận
Linh Nhi

ANTD.VN - Trưa ngày 5-11, một vụ hoả hoạn bất ngờ bùng phát tại khu vực lớp học của trường THCS Kim Liên, phường Kim Liên, Hà Nội. 

Khoảng 12h10 ngày 5-11, tại khu vực thuộc trường THCS Kim Liên, phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội bất ngờ xảy ra hoả hoạn.

1793856778427-4271985907345535297-g437330900696323097-b5e8afea27549004530351ab5d46c4e8.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Thời điểm này, trong trường có đông học sinh đang tham gia học. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng PCCC tại chỗ, các thầy cô đã khẩn trương tiếp cận, đưa học sinh thoát ra ngoài và thông báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp thuộc CATP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Đội CC và CNCH khu vực 10 đã phối hợp các đơn vị, Công an phường khẩn trương tiếp cận, khống chế đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Cháy

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng