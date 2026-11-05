Kiểm tra, xử lý vi phạm dừng, đỗ phương tiện trên tuyến TL419

ANTD.VN - Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, Công an xã Thạch Thất, Hà Nội đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 9, CATP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện trên tuyến đường TL419.

TL419 là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến ngày càng tăng, kéo theo những yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định có thể gây cản trở giao thông, thu hẹp phần đường lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn và ùn tắc, nhất là tại những khu vực có mật độ phương tiện qua lại lớn.

Lực lượng chức năng kiểm tra một phương tiện dừng đỗ

Trước thực tế đó, Công an xã Thạch Thất đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 9 triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát trên tuyến, tập trung phát hiện và xử lý những trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng chú trọng kiểm tra tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông; kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền để người điều khiển phương tiện nhận thức rõ tác hại của hành vi dừng, đỗ tùy tiện và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

Trong tháng 10/2026, qua công tác phối hợp kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện. Kết quả này góp phần chấn chỉnh tình trạng vi phạm, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động giao thông trên tuyến TL419; đồng thời thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của Công an xã Thạch Thất trong phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay từ cơ sở.

Công an xã Thạch Thất lập biên bản 1 trường hợp đỗ xe sai quy định

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về dừng, đỗ phương tiện cũng được chú trọng. Mỗi trường hợp dừng, đỗ không đúng nơi quy định không chỉ ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác mà còn có thể gây mất an toàn cho chính người vi phạm và cộng đồng. Vì vậy, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành thói quen ứng xử văn minh khi tham gia giao thông là yêu cầu quan trọng, góp phần phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông.

Thời gian tới, Công an xã Thạch Thất tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 9 tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến TL419; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.