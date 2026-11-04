Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tai nạn, sự cố giao thông đường bộ

ANTD.VN - Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và số 28 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội, phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ, Công an xã Phú Nghĩa, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sự cố tai nạn giao thông.

Tình huống giả định xảy ra va chạm giao thông

Theo tình huống giả định, xảy ra va chạm giao thông giữa xe chở vật liệu xây dựng di chuyển theo hướng từ hướng Phú Nghĩa đi Phường Chương Mỹ, Hà Nội với xe ô tô tại khu vực ngã tư KCN Phú Nghĩa. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe ô tô con và xe tải bị biến dạng, hư hỏng nặng, 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin, bị thương nặng và không thể tự thoát ra bên ngoài.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc người dân đã lập tức báo cho Công an xã Phú Nghĩa và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 28 đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, đồng thời báo cáo Trung tâm chỉ huy đề xuất chi viện lực lượng của Đội CC&CNCH khu vực số 4, Đội PCCC&CNCH chuyên ngành KCN Phú Nghĩa tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời Công an xã Phú Nghĩa bố trí 01 xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sỹ tổ chức phân làn, đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực xảy ra sự cố, tai nạn.

Các lực lượng tham gia thực tập phương án xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ

Sau khoảng 10 phút phối hợp cứu nạn, cứu hộ, 2 nạn nhân bị mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Thông qua buổi thực tập, các lực lượng được củng cố thêm về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cứu nạn cứu hộ, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an địa phương và lực lượng chuyên ngành thuộc KCN Phú Nghĩa, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức về công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó, xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ các vụ việc tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.