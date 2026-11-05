California Fitness đóng cửa: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thế nào?

ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa hướng dẫn hội viên California Fitness & Yoga về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng khi hệ thống phòng tập này đóng cửa hàng loạt tại Việt Nam.

Hội viên California Fitness & Yoga có thể giải quyết tranh chấp tại tòa án theo hợp đồng đã được ký kết

Thời gian gần đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) nhận được các phản ánh, kiến nghị của hội viên California Fitness & Yoga liên quan đến việc một số cơ sở thuộc hệ thống tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ theo hợp đồng đã giao kết. Trong đó, nhiều hội viên đề nghị hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và hoàn trả các khoản phí đã thanh toán trước.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, các yêu cầu liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí dịch vụ là những vấn đề thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Việc xác định quyền, nghĩa vụ của các bên và giải quyết tranh chấp cần căn cứ vào hợp đồng đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan.

Hội viên California Fitness có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Khoản 1 Điều 14 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài".

Qua nghiên cứu Cẩm nang hội viên hiện đang được California Fitness & Yoga công khai tại địa chỉ: https://cali.vn/danh-muc-mau-hop-dong, Điều 21 có nội dung quy định về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, trường hợp điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung thì khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác.

Như vậy, đối với các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hội viên có điều khoản trọng tài do doanh nghiệp đưa vào hợp đồng theo mẫu, hội viên có thể lựa chọn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật thay vì giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hội viên có thể thực hiện quyền khởi kiện tại Tòa án.

Hội viên của California Fitness có thể trực tiếp khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả phí dịch vụ và các quyền lợi hợp pháp khác.

Hoặc đề nghị tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện. Theo điểm g khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được đại diện cho người tiêu dùng thực hiện khởi kiện vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi có yêu cầu và ủy quyền theo quy định pháp luật.

Việc khởi kiện và giải quyết vụ án được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự và pháp luật có liên quan.

Khi thực hiện quyền khởi kiện, hội viên cần chuẩn bị, lưu giữ hợp đồng và các phụ lục, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp, tài liệu thể hiện tình trạng cung cấp dịch vụ, các yêu cầu đã gửi doanh nghiệp và những chứng cứ liên quan khác.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị hội viên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã giao kết, tình hình thực hiện hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan để xem xét, lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc xác định căn cứ chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm hoàn trả tiền và mức hoàn trả cụ thể thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tòa án khi vụ việc được khởi kiện và thụ lý theo quy định pháp luật.