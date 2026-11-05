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Phòng Hậu cần tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

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PV

ANTD.VN - Chiều 4-11-2026, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Phòng Hậu cần tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Hải, nguyên Trưởng phòng Hậu cần.

Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Giáp Thành Trung – Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Hậu cần; cùng dự có Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Tạ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính - Bộ Công an; cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Chỉ huy phòng Hậu cần.

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Phòng Hậu cần tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Minh Hải
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Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Hải
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Tập thể Phòng Hậu cần chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Hải
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Đại tá Tạ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính - Bộ Công an tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Giáp Thành Trung chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Hải vinh dự được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của đồng chí trong suốt quá trình công tác, xây dựng và phát triển lực lượng Công an Thủ đô nói chung, Phòng Hậu cần nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Hải mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình trưởng thành, gắn bó và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của người đảng viên.

Đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Hải bày tỏ niềm xúc động, tự hào và trân trọng trước sự ghi nhận của Đảng. Đồng chí khẳng định sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; đồng thời tiếp tục đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ vào công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

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Từ khóa:

#35 năm tuổi Đảng

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