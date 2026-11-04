Tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cho lực lượng dân phòng

ANTD.VN -Sáng 4-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực số 36 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) phối hợp với UBND xã Hòa Xá tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2026 cho 240 đội viên thuộc 12 Đội dân phòng các thôn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã phổ biến những quy định của pháp luật về công tác PCCC; phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ do sự cố điện tại các cơ sở sản xuất, kho hàng; đồng thời hướng dẫn người lao động các biện pháp sử dụng điện an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Toàn cảnh buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng xã Hòa Xá

Trung tá Nguyễn Thành Đô- Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 36 phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ tại hội trường

Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; nhận diện các nguy cơ cháy nổ thường gặp tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; biện pháp phòng ngừa cùng các kỹ năng thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Bên cạnh phần lý thuyết, lực lượng dân phòng được hướng dẫn chi tiết về cấu tạo, tính năng và quy trình sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ; kỹ thuật vận hành máy bơm chữa cháy, các thao tác rải và cuộn vòi. Đồng thời, các học viên trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy khay xăng dầu một cách thuần thục, bảo đảm an toàn.

Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 hướng dẫn kỹ thuật triển khai phương tiện, trang thiết bị chữa cháy tại chỗ

Học viên Đội dân phòng thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy ban đầu

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng dân phòng cơ sở không chỉ được trang bị kỹ năng chuyên môn vững vàng mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ), kịp thời xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.