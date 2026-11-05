Khi trái tim chiến sĩ Công an hướng về nhân dân

ANTD.VN -Không phải lúc nào sự bình yên cũng được tạo nên từ những chiến công lớn. Đôi khi, bình yên bắt đầu từ một lời hỏi thăm, một bàn tay chìa ra đúng lúc, một sự tận tình hướng dẫn hay một bước chân người chiến sĩ Công an tìm đến với nhân dân.

Công an phường Liên Chiểu đồng hành với người dân tại ngày hội chuyển đổi số.

Bình yên bắt đầu từ những điều bình dị

Một ngày mới bắt đầu, khi phố phường dần thức giấc, cũng là lúc những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bước vào guồng quay công việc thường nhật. Người về địa bàn nắm tình hình, người thực hiện nhiệm vụ tuần tra, người tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), người trực ban tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân. Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi vị trí một công việc, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: giữ gìn cuộc sống bình yên và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nơi ấy, có những câu chuyện không ồn ào, không có ánh đèn sân khấu, cũng chẳng cần những lời tuyên dương. Đó là sự kiên nhẫn của cán bộ, chiến sĩ khi hướng dẫn một người dân lớn tuổi thực hiện TTHC; là thái độ niềm nở khi tiếp nhận một phản ánh; là sự chủ động đến từng khu dân cư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; là tinh thần trách nhiệm khi không để một khó khăn, vướng mắc của người dân bị bỏ lại phía sau.

Những việc làm ấy thoạt nghe thật đỗi bình thường, nhưng chính từ những điều bình thường đó, giá trị của hai chữ “Công an” được bồi đắp bằng niềm tin.

Bởi với người dân, sự gần gũi không nằm ở khoảng cách địa lý giữa trụ sở Công an và khu dân cư, mà nằm ở việc khi cần giúp đỡ, họ biết tìm ai; khi có tâm tư, họ có thể chia sẻ với ai; khi gặp khó khăn, họ có thể đặt niềm tin vào ai.

Và người chiến sĩ CAND chính là người phải trả lời những câu hỏi ấy bằng hành động cụ thể mỗi ngày.

Công an phường Liên Chiểu đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi thực hiện thủ tục cấp căn cước.

Gần dân nhất - mệnh lệnh từ trái tim

Phong trào thi đua “Ba Nhất” với phương châm “Gần dân nhất” không đơn thuần là một nội dung thi đua, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm, bổn phận và tình cảm của người chiến sĩ CAND đối với nhân dân.

Gần dân là phải hiểu dân. Muốn hiểu dân thì phải đến với dân, lắng nghe dân, biết dân đang cần gì, đang lo lắng điều gì và mong muốn điều gì. Đó cũng là cách lực lượng Công an phường Liên Chiểu chú trọng thực hiện công tác nắm tình hình từ cơ sở, chủ động phối hợp với các tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Trong công tác bảo đảm ANTT, không phải vấn đề nào cũng bắt đầu từ những vụ việc lớn. Có khi chỉ là một mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, một thông tin bất thường tại khu dân cư, một nguy cơ mất an toàn mà người dân chưa nhận diện được. Nếu được quan tâm, phát hiện và giải quyết kịp thời, những vấn đề ấy sẽ không có cơ hội trở thành điểm nóng phức tạp.

Bởi vậy, mỗi lần về địa bàn không chỉ là một chuyến công tác, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần dân hơn, hiểu dân hơn và xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Những cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, trộm cắp tài sản… được truyền tải đến người dân bằng những tình huống cụ thể, giúp mỗi người nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng.

Không chỉ tuyên truyền để người dân biết, lực lượng Công an còn hướng đến việc giúp người dân hiểu, đồng hành và cùng tham gia giữ gìn ANTT. Bởi khi mỗi người dân trở thành một “tai mắt”, một chủ thể tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng được củng cố vững chắc.

Những việc làm nhỏ xây đắp niềm tin lớn

Có lẽ, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng người dân không phải lúc nào cũng là những thành tích được tổng kết bằng con số, mà chính là cách người chiến sĩ đối xử với họ trong những thời điểm cần được giúp đỡ.

Đó có thể là sự tận tình hướng dẫn một người dân còn bỡ ngỡ trước TTHC; là sự kiên nhẫn giải thích cho người chưa quen sử dụng các tiện ích số; là thái độ lắng nghe, chia sẻ với một hoàn cảnh khó khăn; hay sự có mặt kịp thời khi người dân cần hỗ trợ, bảo vệ.

Trong từng việc làm ấy, người chiến sĩ không chỉ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mà còn thể hiện phẩm chất nhân văn, tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó với nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến càng cho thấy ý nghĩa thiết thực của phương châm “Gần dân nhất”. Với những người lớn tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, một sự hướng dẫn tận tình có thể giúp họ tháo gỡ những bỡ ngỡ, tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong giải quyết công việc.

Không để người dân phải đi lại nhiều lần vì những vướng mắc có thể hướng dẫn ngay từ đầu; không thờ ơ trước những khó khăn chính đáng; không để thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng đến hình ảnh người chiến sĩ CAND- đó phải là những yêu cầu được đặt ra trong từng vị trí công tác.

Có thể một việc làm không lớn, nhưng giá trị mang lại không hề nhỏ. Bởi mỗi lần người dân được hỗ trợ tận tình là một lần niềm tin được vun đắp; mỗi lần khó khăn được tháo gỡ là một lần hình ảnh người chiến sĩ Công an thêm gần gũi, thân thương.

Công an phường Liên Chiểu tổ chức chương trình thiện nguyện “Nồi cháo nhân ái - Trao hơi ấm, gửi yêu thương” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Thực tiễn công tác cho thấy, sức mạnh của lực lượng Công an không chỉ được tạo nên từ bản lĩnh chính trị, tinh thần kỷ luật, trình độ nghiệp vụ hay phương tiện kỹ thuật hiện đại, mà còn bắt nguồn từ sự tin yêu, đồng tình và ủng hộ của nhân dân.

Một lực lượng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải biết dựa vào dân, gắn bó với dân và vì dân mà hành động. Nhân dân vừa là đối tượng được phục vụ, vừa là chủ thể quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Với Công an phường Liên Chiểu, phong trào thi đua “Ba Nhất” chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục soi chiếu, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Tinh thần “Gần dân nhất” phải được thể hiện từ tác phong làm việc, thái độ giao tiếp, tinh thần trách nhiệm đến hiệu quả giải quyết từng công việc cụ thể. Đó cũng là yêu cầu để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao ý thức phục vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động đổi mới phương pháp công tác, sâu sát địa bàn và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của nhân dân.

Bởi thành tích của một phong trào thi đua không chỉ nằm trên những bản báo cáo, mà phải được hiện hữu trong cuộc sống bình yên của người dân, trong sự chuyển biến tích cực của địa bàn và trong ánh mắt tin tưởng mà nhân dân dành cho lực lượng Công an.

Lan tỏa từ trái tim người chiến sĩ

Có một điều giản dị nhưng luôn mang ý nghĩa sâu sắc: người chiến sĩ Công an có thể được nhân dân nhớ đến bởi một lần giúp đỡ, một lần có mặt đúng lúc, một lời nói chân thành hay một hành động trách nhiệm.

Những điều ấy không phải lúc nào cũng được ghi lại bằng hình ảnh, không phải lúc nào cũng được nhắc tên trong những bản tổng kết thành tích, nhưng lại có sức lan tỏa bền bỉ trong lòng người dân.

Phong trào thi đua “Ba Nhất” vì thế không chỉ là câu chuyện về những chỉ tiêu hay danh hiệu, mà sâu xa hơn là câu chuyện về trách nhiệm, danh dự và trái tim của người chiến sĩ CAND. Đó là hành trình đưa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” đi vào từng việc làm cụ thể; để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tự hỏi mình đã làm được gì cho dân, đã giải quyết được bao nhiêu khó khăn cho dân và đã thực sự xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm hay chưa.

Trên hành trình ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT; chủ động gần dân, sát dân, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân; quyết tâm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, tận tụy.