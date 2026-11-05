Vẫn còn giết mổ gia cầm tại các chợ dân sinh ở Hà Nội

ANTD.VN - Một số hàng bán gia cầm tại các chợ trên địa bàn TP Hà Nội vẫn thực hiện giết mổ gia cầm tại chỗ, vi phạm quy định của UBND TP.

Giết mổ gia cầm trực tiếp tại chợ Quang (Thanh Liệt)

Theo ghi nhận của phóng viên tại chợ dân sinh ở một số khu vực trên địa bàn thành phố như Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Liệt… hoạt động kinh doanh, giết mổ, sơ chế thực phẩm tươi sống như gà, vịt, ngan…vẫn diễn ra nhộn nhịp trong khung giờ khoảng 5h sáng đến khoảng 17h mỗi ngày, thậm chí muộn hơn vào các ngày lễ.

Tại chợ Quang (Thanh Liệt), vào 7h sáng, các quầy kinh doanh gia cầm vẫn thực hiện việc làm thịt, làm lông gà, vịt ngay tại khu vực bán hàng để phục vụ nhu cầu của người dân. Hoạt động giết mổ gia cầm diễn ra song song với việc mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ.

Tương tự, tại chợ Hà Đông (phường Hà Đông), một số quầy gia cầm cũng vẫn giết mổ trực tiếp tại đây. Chị H. - một tiểu thương kinh doanh gia cầm tại chợ Hà Đông cho biết, việc làm thịt thường được làm ngay tại chỗ để chiều lòng khách hàng muốn mua đồ tươi sống. "Khách mua thường muốn lấy hàng tươi đã làm sạch để mang về chế biến luôn nên chúng tôi làm tại chỗ cho tiện”- chị H. nói.

Chợ Hà Đông vẫn còn tình trạng giết mổ gia cầm tại chợ, gây mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo an toàn thực phẩm

Trái ngược với tình trạng trên, tại chợ Triều Khúc (phường Thanh Liệt), các tiểu thương kinh doanh gia cầm đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định, không thực hiện giết mổ trái phép ngay tại quầy.

Ông Cảnh - đại diện ban quản lý chợ cho biết, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước không chỉ giúp giữ gìn mỹ quan và vệ sinh môi trường chung của khu chợ mà còn đóng vai trò cốt lõi trong việc kiểm soát nguồn gốc sản phẩm.

"Bất kỳ sự thay đổi nào cũng khó tránh khỏi việc gây ra ít nhiều xáo trộn trong sinh hoạt và công việc kinh doanh của bà con. Thế nhưng, đặt lên trên hết là quyền lợi chung của cộng đồng và sự phát triển của thành phố, các tiểu thương đều đồng thuận, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định mới của nhà nước"- ông Cảnh nói.

Theo Kế hoạch số 283/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, chậm nhất đến ngày 30-6-2026, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát không được phép phải chấm dứt hoạt động; từ ngày 1-7-2026, hành vi giết mổ gia cầm trái phép sẽ bị xử lý nghiêm.

Về chế tài, khoản 6 Điều 22 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-8-2026, quy định phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nếu tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền áp dụng theo quy định chung của nghị định đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 22 của nghị định quy định mức phạt từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi giết mổ động vật thuộc diện phải kiểm soát giết mổ nhưng không được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm soát, trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, xác minh nguồn gốc động vật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc kiểm soát chặt chẽ từ khâu giết mổ đến tiêu thụ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, xây dựng văn minh thương mại tại các chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô.