Bắc bộ sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông

ANTD.VN - Đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay ở Bắc bộ được dự báo sẽ xuất hiện vào cuối tuần này. Nền nhiệt thấp nhất nhiều nơi xuống 13 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, khoảng ngày 8, rạng sáng ngày 9/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, trong ngày 8 và 9/11, khu vực Bắc bộ xuất hiện mưa rào và giông. Từ ngày 9/11, nhiệt độ tại Bắc bộ sẽ giảm mạnh.

Theo nhận định, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể xuống 16 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ có nơi xuống dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Đây cũng là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm nay.

Từ đêm 8 đến 12/11, trên vùng biển Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, có nơi cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Bắc bộ đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh vào cuối tuần này

Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, kết hợp đới nhiễu động, gió đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9-12/11, khu vực Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk dự báo xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trước khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh thì từ đêm nay 5/11 sang ngày 6/11 miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, ở các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11 có mưa rào và giông rải rác.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino rất mạnh, trong tháng 10/2026, nhiệt độ trung bình (NĐTB) trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 1,0-2,0 độ, C riêng khu vực Bắc bộ NĐTB cao hơn 2,0-3,0 độ C.

Trong tháng 10/2026, NĐTB toàn quốc đã ghi nhận được giá trị là 26,3 độ C, cao hơn TBNN cùng thời kỳ là 1,74 độ C, đây là giá trị cao nhất cùng thời kỳ từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

Đáng chú ý, trên phạm vi toàn quốc đã ghi nhận được 148 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình cả tháng đạt và vượt giá trị lịch sử (GTLS) cùng thời kỳ, trong đó có 80 trạm khí tượng ở khu vực Bắc bộ.

Ngoài ra, cũng đã ghi nhận được 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình ngày cao nhất trong tháng đạt và vượt GTLS cùng thời kỳ, trong đó có 69 trạm khí tượng tại khu vực Bắc bộ.

Trong tháng 10/2026 số đợt không khí lạnh cũng ít hơn so với trung bình mới chỉ ghi nhận 1 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào đêm 4/10, đã gây ra mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa-Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía Nam.