Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn 25 người thoát nạn an toàn trong vụ cháy tại phường Từ Liêm

ANTD.VN - 25 người dân đã chủ động và được hướng dẫn thoát nạn trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 04/11/2026, tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Rạng sáng 04/11/2026, một vụ cháy xảy ra tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nhờ sự chủ động xử lý ban đầu của người dân và triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đám cháy nhanh chóng được khống chế, dập tắt, không để lan rộng. Đặc biệt, 25 người được lực lượng chức năng hướng dẫn thoát nạn an toàn, 05 người khác đã tự thoát ra ngoài, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 03h53 ngày 04/11/2026, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp nấu tại phòng 204 của ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ tại ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm. Ngay khi phát hiện sự cố, người dân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay được trang bị tại cơ sở để xử lý đám cháy, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

Người dân sử dụng mặt nạ phòng độc được trang bị tại cơ sở, chủ động di chuyển để thoát nạn an toàn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 và khu vực số 02 đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng nắm tình hình, triển khai các biện pháp kiểm soát và dập tắt đám cháy; đồng thời tổ chức thoát khói tại khu vực xảy ra cháy và hành lang các tầng nhà. Các biện pháp được triển khai khẩn trương, đồng bộ nhằm kiểm soát nguy cơ cháy lan, hạn chế ảnh hưởng của khói, khí độc và hướng dẫn những người còn ở trong công trình di chuyển theo lối thoát nạn an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn người bị mắc kẹt thoát nạn đến vị trí an toàn.

Đáng chú ý, cơ sở có trang bị mặt nạ phòng độc phục vụ công tác chữa cháy, thoát nạn. Khi xảy ra sự cố, người dân đã chủ động sử dụng phương tiện bảo hộ này để di chuyển ra khỏi khu vực có khói, góp phần hạn chế nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khói, khí độc, bảo đảm an toàn tính mạng. Việc phát hiện sớm, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và trang bị bảo hộ phù hợp đã góp phần xử lý đám cháy ngay từ giai đoạn ban đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn 25 người thoát nạn an toàn. Trước đó, 5 người đã chủ động tự thoát ra ngoài. Đến khoảng 03h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.