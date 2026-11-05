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Đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất nước đóng chai 2 tháng đối với Công ty TADO

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An Nhiên

ANTD.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vừa ra quyết định xử vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương mại TADO, tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng.

Ngày 5/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương mại TADO, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Lý do bị xử phạt, sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc tiêu chuẩn đã công bố.

Ngoài mức tiền bị xử phạt nêu trên, Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương mại TADO bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất nước uống đóng chai 02 tháng.

Buộc thu hồi sản phẩm Nước uống đóng chai Tado (NSX: 21/09/2026; HSD: 21/09/2027, quy cách: 18,9l/chai) và buộc thay đổi mục đích sử dụng của 49 chai sản phẩm Nước uống đóng chai Tado (NSX: 21/09/2026; HSD: 21/09/2027, quy cách: 18,9l/chai) không đảm bảo an toàn thực phẩm.

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