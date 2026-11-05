Giữ nhịp đồng thuận từ những buổi chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng

ANTD.VN - Giữa hội trường đông người dân đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, cán bộ Công an xã Dân Hòa (TP Hà Nội) dò từng dòng chữ trên tờ giấy hồng để giải thích cho một cụ ông đã tuổi cao, mắt kém...

Cán bộ Công an xã Dân Hòa (CATP Hà Nội) tận tình chỉ dẫn phục vụ người dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Trong hội trường nhà văn hóa tại xã Dân Hòa (TP Hà Nội) những ngày này, những dãy ghế xếp bằng inox được kê sát nhau để đón người dân đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng . Bà con có mặt tại buổi làm việc phần lớn là người lớn tuổi ở các thôn xóm . Có bà cụ tay cầm chiếc nón lá đã sờn vành, tay giữ chặt tập hồ sơ kẹp trong túi nilon màu đỏ chờ đến lượt gọi tên .

Ở phía bên phải hội trường, một cụ ông tóc bạc đeo kính lão, khoác chiếc áo sơ mi xanh nhạt ngồi lặng lẽ trên ghế, hai tay cầm tờ phiếu hồng in dày chữ số . Nhận thấy vẻ ngập ngừng của cụ, vị Thiếu tá Công an xã Dân Hòa bước tới gần . Anh đứng khom người xuống ngang tầm mắt cụ ông, một tay đỡ tập tài liệu trắng, tay kia đặt ngón trỏ lên từng mục trên tờ giấy hồng để đọc và giải thích cặn kẽ .

Cụ ông chăm chú nhìn theo ngón tay người cán bộ, lắng nghe hướng dẫn về các khoản mục chi trả và vị trí cần ký nhận . Ngay phía sau lưng cụ, người phụ nữ mặc áo hồng đi cùng nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy những thủ tục giấy tờ phức tạp đã được tháo gỡ rõ ràng .

Khoảnh khắc ấy diễn ra tự nhiên giữa tiếng gọi tên từ bàn làm việc của hội đồng bồi thường và tiếng trò chuyện râm ran của bà con lối xóm . Không khí buổi bàn giao tiền đền bù vốn dễ nảy sinh tâm lý căng thẳng hay thắc mắc về chế độ chính sách đã trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn nhờ sự có mặt kịp thời của những người lính mặc sắc phục .

Tại các địa bàn đang triển khai dự án phát triển kinh tế và hạ tầng của TP Hà Nội, giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó, chạm trực tiếp đến quyền lợi sát sườn của từng hộ gia đình. Nhiều người dân, nhất là người cao tuổi ở khu vực nông thôn, thường lúng túng trước các quy định hành chính, biểu mẫu kê khai, phương án kiểm đếm hay thủ tục nhận khoản tiền lớn.

Nắm bắt tâm lý đó, Công an xã Dân Hòa đã chủ động vào cuộc từ sớm. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng hộ dân nằm trong diện thu hồi đất trước khi ngày chi trả diễn ra để kịp thời tham mưu phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong ngày chi trả kinh phí bồi thường, lực lượng Công an xã Dân Hòa đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nguồn tiền và giữ gìn trật tự tại khu vực hội trường. Song hành với công tác nghiệp vụ đó, mỗi cán bộ có mặt tại điểm chi trả kiêm luôn việc hỗ trợ thủ tục cho bà con .

Từ việc sắp xếp chỗ ngồi, chỉ dẫn bàn làm thủ tục, kiểm tra lại giấy tờ tùy thân cho đến việc giải đáp các quy định liên quan, tất cả đều được các anh thực hiện bằng thái độ điềm đạm, lễ phép . Cách ứng xử gần gũi của lực lượng công an cơ sở đã xóa đi khoảng cách hành chính, giúp người dân yên tâm đặt bút ký nhận và đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng quy định.

Bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân ở cơ sở đôi khi được đo bằng sự kiên nhẫn trước những câu hỏi lặp đi lặp lại của một cụ già nặng tai, hay cái cúi mình chỉ dẫn từng dòng chữ nhỏ trên tờ giấy hẹn .

Những việc làm cụ thể tại buổi chi trả tiền giải phóng mặt bằng đã hiện thực hóa phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" trong đời sống hàng ngày tại xã Dân Hòa. Khi người dân cảm nhận được sự tôn trọng và sẻ chia từ cấp ủy, chính quyền cùng lực lượng công an xã, sự đồng thuận sẽ tự khắc hình thành. Đó cũng là nền tảng vững chắc để các dự án phát triển trên địa bàn sớm về đích trong sự bình yên của từng thôn xóm.