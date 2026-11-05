Xảy cháy khu nhà tạm tại Trường THCS Đống Đa, các em học sinh và thầy cô được đảm bảo an toàn

ANTD.VN - Trưa ngày 5-11, một vụ hoả hoạn bất ngờ bùng phát tại khu vực lớp học của trường THCS Đống Đa, phường Kim Liên, Hà Nội.

Khoảng 12h10 ngày 5-11, tại khu vực thuộc trường THCS Đống Đa, phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội bất ngờ xảy ra hoả hoạn.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Thời điểm này, trong trường có đông học sinh đang tham gia học. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng PCCC tại chỗ, các thầy cô đã khẩn trương tiếp cận, đưa học sinh thoát ra ngoài, đảm bảo an toàn cho các em đồng thời thông báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp thuộc CATP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Đội CC và CNCH khu vực 10 đã phối hợp các đơn vị, Công an phường khẩn trương tiếp cận, khống chế đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.