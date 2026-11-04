Thiết lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất công

ANTD.VN - Với tinh thần kiên quyết, chủ động và thượng tôn pháp luật, UBND xã Đa Phúc, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý tình trạng lấn chiếm, bảo vệ quỹ đất công do địa phương quản lý. Việc đào mương, dựng hàng rào bảo vệ tại khu đất ven Đường 16, thôn Xuân Dương góp phần ngăn chặn vi phạm tái diễn, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai.

Các lực lượng xã Đa Phúc ra quân xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn

Chủ động ngăn chặn nguy cơ lấn chiếm đất công

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời xử lý triệt để nguy cơ lấn chiếm trái phép, UBND xã Đa Phúc đã tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ diện tích đất công do chính quyền địa phương quản lý tại khu vực ven Đường 16, thuộc thôn Xuân Dương.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để phát sinh tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Ngày 30/10/2026, Phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường xã Đa Phúc ban hành Kế hoạch số 02/KH-HTNN&MT, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết triệt để nguy cơ vi phạm tại khu đất. Việc triển khai kế hoạch được thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự và quy định pháp luật.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, UBND xã Đa Phúc đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để triển khai nhiệm vụ.

Đúng 7h45 ngày 31/10/2026, lực lượng liên ngành của xã gồm Phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường, Công an xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể đã đồng loạt ra quân thực hiện các biện pháp bảo vệ mặt bằng khu đất công ven Đường 16.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã huy động 2 máy xúc cùng 5 xe tải, tổ chức đào mương kỹ thuật tại 2 vị trí với tổng chiều dài 200m. Trong đó, vị trí thứ nhất dài 150m, vị trí thứ hai dài 50m; mương có chiều rộng 10m, sâu 1,2m. Cùng với việc đào mương, lực lượng chức năng tiến hành đắp đất, dựng hàng rào bảo vệ và căng dây thép gai nhằm tạo ranh giới rõ ràng, ngăn chặn các hành vi tự ý sử dụng, lấn chiếm diện tích đất công.

Quá trình triển khai được các đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bàn giao mặt bằng, duy trì quản lý chặt chẽ, không để tái vi phạm

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết liệt trong tổ chức thực hiện, đến ngày 2/11/2026, toàn bộ khối lượng công việc đào mương, đắp đất và dựng rào chắn bảo vệ khu đất ven Đường 16 đã hoàn thành đúng tiến độ.

Huy động các lực lượng, phương tiện để xử lý những nơi vi phạm về đất đai

Sau khi hoàn tất các hạng mục, UBND xã Đa Phúc đã tổ chức lập biên bản, bàn giao trực tiếp toàn bộ diện tích sau xử lý cho Trưởng thôn Xuân Dương phối hợp với công chức chuyên môn phụ trách địa bàn tiếp nhận, thường xuyên kiểm tra và giám sát. Việc bàn giao gắn với trách nhiệm quản lý cụ thể, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn.

Đáng chú ý, quá trình triển khai nhận được sự phối hợp tích cực của các lực lượng và sự đồng thuận của nhân dân địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp các biện pháp quản lý, bảo vệ đất công được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hạn chế phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự từ cơ sở.

Thực tế cho thấy, để quản lý hiệu quả quỹ đất công, bên cạnh việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa, duy trì quản lý sau xử lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu thiếu sự giám sát thường xuyên, những khu vực đã được giải tỏa, xử lý rất dễ phát sinh nguy cơ tái lấn chiếm, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Do đó, cùng với việc hoàn thành các hạng mục bảo vệ tại thôn Xuân Dương, xã Đa Phúc sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra hiện trạng các khu đất công trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân và khu dân cư trong công tác quản lý. Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ được kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định.

Việc quyết liệt triển khai các biện pháp bảo vệ đất công tại khu vực ven Đường 16 thể hiện sự chủ động, sâu sát của chính quyền xã Đa Phúc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại cơ sở. Qua đó, không chỉ góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo vệ tài sản công và nguồn lực đất đai của địa phương.

Đây cũng là tiền đề để xã Đa Phúc tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng môi trường nông thôn ổn định, văn minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn.