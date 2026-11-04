Hướng dẫn các hộ kinh doanh cách phòng cháy mùa hanh khô

ANTD.VN - Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa hanh khô, Công an xã Thuận An, Hà Nội đã chủ động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại các hộ kinh doanh trên địa bàn, tập trung phổ biến các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Công an xã Thuận An hướng dẫn người dân sử dụng bình PCCC

Mùa hanh khô với đặc điểm thời tiết khô, độ ẩm không khí thấp là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Đặc biệt, tại các hộ kinh doanh thường tập trung nhiều hàng hóa, vật tư, thiết bị điện và vật liệu dễ cháy, chỉ một sơ suất trong quá trình sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng có thể dẫn đến sự cố, gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước tình hình trên, Công an xã Thuận An đã trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn PCCC; nhắc nhở chủ cơ sở nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ.

Tại các hộ kinh doanh, Công an xã Thuận An hướng dẫn người dân kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; sắp xếp hàng hóa, vật liệu dễ cháy bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để hàng hóa, vật dụng cản trở lối đi, lối thoát nạn; chủ động ngắt các thiết bị điện không cần thiết khi kết thúc hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, cán bộ Công an xã trực tiếp hướng dẫn chủ hộ và người lao động cách kiểm tra tình trạng bình chữa cháy, thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Qua hướng dẫn thực tế, người dân được trang bị thêm kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, hạn chế lúng túng khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, Công an xã Thuận An đề nghị các hộ kinh doanh thường xuyên tự kiểm tra điều kiện an toàn PCCC; chủ động trang bị, bảo dưỡng, thay thế phương tiện chữa cháy khi cần thiết; xây dựng phương án thoát nạn và phổ biến kỹ năng xử lý tình huống cho các thành viên trong gia đình, người lao động.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, ý thức và trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong công tác PCCC từng bước được nâng cao, góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.