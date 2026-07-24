Chính thức bổ nhiệm bà Trần Thị Huyền giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã ký Quyết định 3639/QĐ-UBND ngày 21-7-2026 về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Huyền giữ chức vụ Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Bà Trần Thị Huyền chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ (Ảnh Cần Thơ Trẻ)

Bà Trần Thị Huyền (sinh năm 1978, quê quán tỉnh Nghệ An) có chuyên môn Đại học Sư phạm Tiếng Anh. Học vị Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Lý luận chính trị cao cấp.

Năm 2000, bà Huyền là giáo viên Trường THCS Phụng Hiệp 1, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (cũ). Đến tháng 9/2002, bà là giáo viên Trường THCS Ngã Bảy, thị xã Tân Hiệp (nay là phường Ngã Bảy, Thành phố Cần Thơ).

Sau đó, bà chuyển công tác về Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang (cũ), đảm nhiệm vị trí chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, rồi lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang (cũ). Tiếp đó, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang (cũ). Đến tháng 3/2025, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang (cũ).

Sau khi Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng được hợp nhất từ tháng 7/2025, bà Trần Thị Huyền giữ chức Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Thành phố Cần Thơ.

Đến nay, bà Trần Thị Huyền chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ.