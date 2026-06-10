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Vụ xả súng tại Johannesburg làm 12 người thiệt mạng, 9 người bị thương

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Cảnh sát Nam Phi ngày 10-6 cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt tại một khu dân cư ở Johannesburg, thành phố lớn nhất của Nam Phi.

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Cảnh sát đang điều tra vụ xả súng

Đây là một trong những vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất tại thành phố lớn nhất Nam Phi từ đầu năm 2026 đến nay.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 23h10 (giờ địa phương) ngày 9-6 tại khu dân cư Jumpers ở Cleveland. Hơn 10 nghi phạm có vũ trang xông vào khu dân cư và nổ súng vào cư dân tại nhiều địa điểm trước khi lên xe tẩu thoát.

Cảnh sát cho biết 8 người đàn ông và 3 phụ nữ được xác định đã chết tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện. 9 người bị thương do trúng đạn đã được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.

Hiện khu Jumpers đang bị phong tỏa một phần để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Cảnh sát Nam Phi cho biết đang tiến hành điều tra và kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác, cung cấp thông tin để hỗ trợ truy tìm nhóm gây án.

Johannesburg thường xuyên xảy ra bạo lực súng đạn liên quan tranh chấp băng đảng, ma túy và xung đột địa bàn tại các khu ổ chuột.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Nam Phi #Xả súng

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