Cảnh sát Mỹ truy tìm nghi phạm vụ xả súng lễ hội ở Toledo

ANTD.VN - Ít nhất 12 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, sau vụ xả súng xảy ra gần lễ hội Old West End ở Toledo, Ohio, Mỹ vào chiều 6-6 (giờ địa phương).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường

Theo Sở Cảnh sát Toledo, khoảng 5h37 chiều, cảnh sát nhận tin báo có người bị bắn tại khu vực đại lộ Delaware và Glenwood, ngay nơi tổ chức lễ hội thường niên Old West End tại khu phố lịch sử nổi tiếng của thành phố.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nạn nhân trúng đạn và đã đưa họ đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra khi ít nhất 2 người nổ súng vào nhau. Phó Cảnh sát trưởng Joe Heffernan nói: “Họ có thể đang bắn nhau”.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân có độ tuổi từ 14 đến 61, hầu hết ở độ tuổi 20, trong đó 2 người bị thương nặng. Tuy nhiên, Thị trưởng Toledo Wade Kapszukiewicz xác nhận tất cả người bị bắn đều không nguy hiểm tính mạng.

Nhân chứng Kevin Berry, cựu thủy quân lục chiến Mỹ kể, anh đang ngồi nghe ban nhạc trình diễn thì có tiếng súng nổ, mọi ngườ lập tức nằm xuống. Berry nhìn thấy một khẩu súng bị ném xuống đất cách anh chưa đầy 15m, sau đó anh đã hỗ trợ ít nhất 5 người bị thương.

Các video đăng mạng xã hội cho thấy đám đông hoảng loạn bỏ chạy giữa tiếng súng và xe cứu thương hối hả đưa người bị thương đi cấp cứu.

"Tôi rất lo ngại về tình hình ở Toledo tối nay. Các lễ hội mùa hè phải là không gian an toàn để gia đình vui chơi mà không sợ bạo lực” - Thống đốc Ohio Mike DeWine nói.

Cảnh sát hiện phong tỏa khu vực đại lộ Delaware và Robinwood, tăng cường lực lượng để điều tra. Họ kêu gọi người dân cung cấp ảnh, video từ hiện trường để hỗ trợ truy bắt nghi phạm.

Lễ hội Old West End diễn ra trong 2 ngày là sự kiện thường niên lần thứ 53, thu hút hàng nghìn người đến tham quan nhà cổ Victoria, thưởng thức nhạc sống, ẩm thực và mua sắm.

Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 171 tại Mỹ kể từ đầu năm 2026.