Tọa độ đầu tư mới tại Đà Nẵng: Sức hút từ vị trí 'sơn thủy hữu tình'

ANTD.VN -Đón đầu quy hoạch đô thị đa cực, khu Nam Đà Nẵng đang trở thành điểm đến lý tưởng cho cộng đồng trí thức nhờ cảnh quan sông nước trù phú và hạ tầng đồng bộ. Đây không chỉ là không gian sống giao hòa cùng thiên nhiên mà còn là "điểm tựa" vững chắc cho dòng tiền của nhà đầu tư.

Cảnh quan sông nước trù phú đang đưa Nam Đà Nẵng trở thành tâm điểm an cư lý tưởng, thay thế cho sự chật chội của nội đô. Ảnh: Ánh Dương.

Tâm điểm an cư cận kề “sông - núi - biển”

Tình trạng kẹt xe, mật độ dân cư cao, thiếu mảng xanh đang trở thành thách thức chung của các thành phố lớn, và trung tâm Đà Nẵng cũng không ngoại lệ, đặc biệt tại những phường lõi như Hòa Cường, Thanh Khê, Hải Châu. Điều này đang làm giảm trải nghiệm sống chất lượng cao của người dân. Hiện nay, người dân nội đô Đà Nẵng chỉ có hai không gian xanh quy mô lớn là công viên 29/3 và Thanh Niên, nhưng công viên 29/3 đã khá xuống cấp.

Chính sự ngột ngạt của khu vực trung tâm đã tạo lực đẩy cho xu hướng chuyển dịch không gian sống về các tổ hợp đô thị ven sông được quy hoạch bài bản. Các dự án bất động sản kế cận không gian sinh thái, hướng tới chăm sóc sức khỏe giờ đây trở thành thỏi nam châm thu hút cư dân: từ giới thượng lưu, trung lưu cần một chốn nghỉ dưỡng đẳng cấp, người cao tuổi tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên, đến những người trẻ tuổi đang đặt việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống lên hàng đầu.

Trong xu thế đó, khu Nam Đà Nẵng đang vươn mình trở thành tọa độ an cư sáng giá nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên hiếm có. Vùng đất này là nơi hợp lưu của ba dòng sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa, đồng thời được ôm trọn bởi dải bờ biển Non Nước, Sơn Thủy, Mỹ Khê cùng danh thắng Ngũ Hành Sơn. Không gian sinh thái đa tầng sông - núi - biển mang đến bầu không khí trong lành, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – nghỉ dưỡng – trải nghiệm của các cư dân hiện đại.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một trong những điểm nhấn cảnh quan tạo nên sức hút đặc biệt cho dải đô thị phía Nam. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh giá trị về không gian sống, tính khan hiếm và cảnh quan độc bản còn thiết lập cho bất động sản ven sông mặt bằng giá vượt trội. Theo báo cáo Knight Frank 2024, giá trị nhà ở ven sông toàn cầu ghi nhận mức cao hơn trung bình tới 49% và luôn là lựa chọn ưu tiên trong bộ sưu tập tài sản của giới siêu giàu. Tại châu Á, khi hạ tầng giao thông xóa nhòa ranh giới giữa trung tâm và đô thị ven sông, sự chênh lệch giá trị này càng được nới rộng. Tiêu biểu như tại Gangnam (Hàn Quốc) hay Phố Đông (Trung Quốc), mạng lưới metro, đường ven sông và những cây cầu nối nhịp đã biến các vùng ngoại ô ven sông thành tâm điểm kinh tế mới, kéo theo giá căn hộ tăng gấp 5 - 6 lần chỉ sau 20 năm.

Đối chiếu với quỹ đạo đó, với sự hình thành các dự án giao thông trọng điểm như tuyến LRT kết nối sân bay Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai, đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cầu Bùi Tá Hán trong tương lai sẽ xóa nhòa khoảng cách và gia tăng giá trị BĐS cho khu vực Nam Đà Nẵng.

Lựa chọn của cư dân tinh hoa

Sống giữa thiên nhiên nhưng cư dân Nam Đà Nẵng vẫn dễ dàng tận hưởng nhịp sống tiện nghi nhờ hạ tầng hiện đại. Ảnh: Ánh Dương.

Được bao bọc bởi thiên nhiên xanh mát nhưng nhịp sống tại khu Nam Đà Nẵng không hề thiếu đi sự tiện nghi, hiện đại. Lợi thế vị trí mang đến cho cư dân một khoảng cách cân bằng: đủ xa để tận hưởng bầu không khí trong lành, miễn nhiễm với khói bụi đô thị, nhưng cũng đủ gần để dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế, trung tâm thành phố hay phố cổ Hội An nhờ mạng lưới giao thông đồng bộ.

Bên cạnh lợi thế kết nối, khu Nam còn quy tụ loạt tiện ích như tổ hợp vui chơi - giải trí Da Nang Downtown, Cung thể thao Tiên Sơn, Lotte Mart hay Mega Market, phục vụ trọn vẹn nhu cầu mua sắm, giải trí. Không dừng lại ở đó, khu vực Hòa Xuân đang được quy hoạch hàng loạt quỹ đất dành cho trường học và công viên xanh, kiến tạo chuẩn sống lý tưởng cho cư dân. Sự cộng hưởng giữa mảng xanh thiên nhiên và hạ tầng xã hội chính là chìa khóa kiến tạo chất sống tinh hoa, tạo lực đẩy cho tiềm năng sinh lời của bất động sản.

Tổ hợp S-Light Tower sở hữu tọa độ đắc địa tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa. Ảnh: Sun Property.

Trong bối cảnh Nam Đà Nẵng đón luồng cư dân mới, tổ hợp căn hộ S-Light Tower do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển đang trở thành tâm điểm trên thị trường địa ốc khu Nam. Tọa lạc tại nút giao Nguyễn Đình Thi và đường 29/3, cửa ngõ khu đô thị Sun NeO City, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến các tiện ích trọng yếu của thành phố nhưng vẫn giữ riêng cho mình không gian sống gần gũi thiên nhiên. Với dự án cầu Bùi Tá Hán, khoảng cách đến biển Mỹ Khê trong tương lai sẽ được rút ngắn hơn nữa.

Sở hữu vị trí soi bóng sông Hàn, ngay ngã ba giao với sông Cẩm Lệ và Đô Tỏa, dự án thừa hưởng không gian sinh thái trong lành cùng tầm nhìn thoáng đãng. Tổ hợp tháp đôi cao 22 tầng được thiết kế đối xứng, với tầm nhìn bao quát toàn cảnh sông, núi Ngũ Hành Sơn, biển Đông và cả những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn của Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF diễn ra thường niên.

Tầm nhìn thu trọn vẻ đẹp thiên nhiên và lễ hội DIFF rực rỡ là bảo chứng cho giá trị an cư cũng như tiềm năng sinh lời của S-Light Tower. Ảnh: Sun Property.

Căn hộ tại đây được thiết kế tối ưu công năng, đặc biệt là dòng căn 2 ngủ diện tích chỉ 59m2, phù hợp với nhóm khách gia đình, người trẻ độc thân có nhu cầu định cư lâu dài, hoặc khai thác cho thuê với suất đầu tư hợp lý. Trong khi đó hệ tiện ích nội khu đồng bộ tại tầng 2 gồm bể bơi, phòng gym, spa, thư viện… sẽ kiến tạo môi trường sống tiện nghi khép kín.

Sự hội tụ giữa vị trí đắc địa, kiến trúc độc đáo, tiện ích đầy đủ và pháp lý sở hữu lâu dài bảo chứng cho giá trị tích lũy, sinh lời của S-Light Tower trong chu kỳ phát triển mới của “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”.