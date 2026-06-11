Người dân có thể tự tra cứu lượng điện tiêu thụ, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn

ANTD.VN - Trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ 30 cho đến 22 giờ 30 hàng ngày, người dân nên cố gắng hạn chế sử dụng điện để tránh gây quá tải hệ thống.

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để giảm áp lực lên hệ thống điện

Sáng 11-6, Tạp chí Công Thương tổ chức tọa đàm “Tiết kiệm điện: Giải pháp cho mùa nắng nóng”.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Trần Viết Nguyên - Phó Trưởng ban Kinh doanh và mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, nếu mỗi một ngày một người dân chỉ tiết kiệm 1 KWh điện thôi thì cả hơn 100 triệu dân Việt Nam sẽ tiết kiệm được một nguồn năng lượng rất lớn.

“Đó là nguồn rất rẻ, rất dễ và ai cũng có thể làm được và nó sẽ giảm áp lực đầu tư cho hệ thống điện. Chúng ta phải đầu tư không những nguồn điện, nhà máy điện rất đắt tiền mà phải đầu tư nâng cấp cả hệ thống lưới điện thì chúng tôi rất mong là 2 cái điều kiện: về khoa học công nghệ và về đầu tư”- ông Trần Viết Nguyên nói.

Theo đại diện EVN, các thiết bị như: điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát có thể làm tăng hóa đơn tiền điện gấp 3, thậm chí gấp 4 lần so với bình thường. Vì vậy, tất cả khách hàng sử dụng điện toàn quốc, đặc biệt khu vực phía Bắc trong các tháng hè cao điểm tháng 6, tháng 7, tháng 8 hãy ưu tiên cho việc thực hành tiết kiệm điện trên các thiết bị làm mát.

Việc tiết kiệm này mang lại hiệu quả rất cao, vừa giúp người tiêu dùng giảm được chi phí hóa đơn tiền điện hằng tháng, vừa đóng góp cho việc vận hành hệ thống lưới điện ổn định và tin cậy.

Ông Trần Viết Nguyên cũng thông tin thêm: “EVN thời gian qua đã nỗ lực và thành công xây dựng một hệ sinh thái số cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng về mức tiêu thụ điện. Bất cứ khách hàng nào dùng điện ở Việt Nam hiện nay đều có thể tra cứu được điện năng tiêu thụ của mình. Đặc biệt đối với các khách hàng sản xuất công nghiệp gần như có thể theo dõi số liệu thực.

Các khách hàng sinh hoạt thì số liệu theo ngày và theo tuần, theo tháng. Thông qua đó, chúng tôi hy vọng cung cấp dữ liệu tức thời cho khách hàng và chúng tôi cũng đưa ra các cảnh báo. Ví dụ, khách hàng đang dùng cao hơn so với cùng kỳ hoặc tháng trước 30%, 50% chúng tôi cảnh báo để khách hàng có những sự điều chỉnh nhất định theo nhu cầu của mình. Chúng tôi chủ động đẩy ra thông báo cho khách hàng đi kèm theo cảnh báo và khuyến nghị khách hàng”.

Đại diện EVN cũng cảnh báo, ngoài các thiết bị làm mát, nhiều thiết bị khác trong gia đình âm thầm tiêu thụ điện, như các adapter sạc điện thoại, sạc máy tính, sạc điện thoại... Nếu chúng ta để 24/7 tổng lại trong 1 tháng nó cũng có thể hết vài KWh điện.

“Nhiên liệu chúng ta phải nhập khẩu, nếu chúng ta nhập khẩu nhiều chi phí vận hành hệ thống điện sẽ tăng, đồng nghĩa với việc giá điện cho khách hàng cũng sẽ tăng về mặt nguyên tắc. Để chúng ta cùng nhau chia sẻ thì chúng ta phải thực hành tiết kiệm điện mọi lúc mọi nơi”- ông Trần Viết Nguyên nhấn mạnh.

Đồng quan điểm cần thiết sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn, ông Phạm Minh Đức - Phó Trưởng phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho hay, NSMO đã thống kê trong những giai đoạn thời tiết miền Bắc nắng nóng kéo dài xảy ra hiện tượng om nhiệt và nó khiến cho phụ tải cao điểm buổi tối còn ngang hoặc cao hơn so với cao điểm chiều, gây ra áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

NSMO xác định áp lực lớn nhất hiện nay đang tập trung vào khung giờ cao điểm buổi tối từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30.

Phân tích thêm về cơ cấu huy động nguồn điện, hiện nay ở hệ thống điện Việt Nam có đóng góp rất lớn của các nguồn năng lượng tái tạo đặc biệt là nguồn năng lượng điện mặt trời. Từ khoảng từ 9 giờ sáng cho đến 16 giờ, nguồn điện mặt trời hỗ trợ cho hệ thống công suất cho hệ thống. Tuy nhiên sau 16 giờ đến 17-18 giờ, nguồn năng lượng mặt trời này không còn nữa và khi đó lại bắt đầu vào cao điểm tối của phụ tải.

Do đó, NSMO phải huy động những nguồn khác linh hoạt hơn như khởi động những tổ máy tuabin khí hay tăng công suất của những tổ máy nhiệt điện hoặc huy động tối đa các nguồn thủy điện để đáp ứng cao điểm tối này. Đây cũng là áp lực và thách thức đối với công tác điều độ vận hành hệ thống điện.

Trong bối cảnh này, tiết kiệm điện và dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm trong việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định hiện nay là rất cần thiết. Đây không phải là giải pháp tình thế mà còn là nguồn dự phòng vô cùng quan trọng và những nguồn dự phòng này có chi phí rẻ nhất và nhanh nhất cho hệ thống. Một KW mà chúng ta có thể tiết kiệm được gần như tương đương với 1 KW mà chúng ta xây dựng nguồn mới.

“Chính phủ cũng đã ra những Chỉ thị 09, Chỉ thị 10 về tiết kiệm điện. Chúng tôi với vai trò đơn vị điều độ vận hành hệ thống điện, khuyến nghị người dân sử dụng điện cố gắng hạn chế sử dụng điện trong những khung giờ cao điểm từ 17 giờ 30 cho đến 22 giờ 30.

Chúng ta cũng có thể tắt những thiết bị điện không cần thiết và sử dụng những thiết bị điện có công suất lớn như: máy sấy, máy giặt hoặc thiết bị bình nóng lạnh vào những khung giờ trước đó. Đối với những khách hàng lớn cũng như khách hàng sử dụng công nghiệp, chúng tôi cũng khuyến nghị khách hàng rà soát lại dây chuyền sản xuất và bố trí sản xuất ca kíp sao cho hợp lý để tránh khung giờ cao điểm buổi tối.

Chúng ta cũng phải thay thế những thiết bị có hiệu suất sử dụng điện thấp thay thế bằng những thiết bị sử dụng điện cao hơn. Ngoài ra, các khách hàng công nghiệp có giải pháp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ kết hợp với pin lưu trữ BESS là vô cùng hữu hiệu. Chúng tôi rất mong muốn khách hàng thực hiện những khuyến nghị này để góp phần chung tay với các đơn vị của ngành điện để giảm áp lực cho hệ thống điện”- đại diện NSMO khuyến nghị.