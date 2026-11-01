Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN năm 2026

ANTD.VN - Từ ngày 4 - 5/11/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của 11 đoàn đại biểu phụ nữ đến từ các quốc gia ASEAN.

Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn các tổ chức Phụ nữ ASEAN 2026 là hoạt động đối ngoại quan trọng do Hội LHPN Việt Nam đăng cai tổ chức, trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 – 2026.

Sự kiện nhằm góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, sự kiện góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Tham dự Đại hội đồng có khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế, bao gồm 60 đại biểu Việt Nam là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, các đối tác tại Việt Nam, gần 40 đại biểu quốc tế từ các nước thành viên ACWO và Ban thư ký ACWO.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội đồng ACWO năm 2026, với sự tham gia của 11 đoàn đại biểu, thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ ASEAN. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

ACWO là tổ chức phụ nữ khu vực được thành lập ngày 20-11-1981 tại Jakarta, Indonesia với sứ mệnh kết nối và quy tụ các tổ chức phụ nữ quốc gia thành viên trong toàn khối ASEAN.

ACWO có tư cách tham vấn tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp Quốc (ECOSOC) và được tham gia các cuộc họp quan trọng của Ủy ban Địa vị phụ nữ của Liên Hợp Quốc, Uỷ ban Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

ACWO là diễn đàn của phụ nữ ASEAN để trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến phụ nữ; thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của chính phủ các nước ASEAN. Cơ quan cao nhất của ACWO là Đại hội đồng tổ chức 2 năm một lần.

Đại hội đồng sẽ bầu Ban Lãnh đạo ACWO gồm và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Thủ quỹ, Thư ký. Các chức vụ trong Ban Lãnh đạo theo cơ chế luân phiên nhiệm kỳ 2 năm.

Nhiệm kỳ 22 (2025 - 2026), Hội LHPN Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ACWO. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy hiện giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 22, bà Hj. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman Wahid (Yenni Wahid), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI) giữ vai trò Phó Chủ tịch.