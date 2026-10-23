100 bộ áo dài gửi tặng Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu

ANTD.VN - Nhân dịp Đại hội Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lần thứ III, Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận 100 bộ áo dài truyền thống Việt Nam từ thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam tặng Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu.

Theo kế hoạch, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc, theo lời mời của Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế, Xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS) và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong thời gian sắp tới.

Nhân chuyến thăm của đoàn, 100 bộ áo dài truyền thống Việt Nam sẽ là món quà rất ý nghĩa gửi tới Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. Không chỉ mang giá trị vật chất, những tà áo dài duyên dáng còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và niềm tự hào đối với vẻ đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam; đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận 100 bộ áo dài truyền thống Việt Nam từ Thương hiệu Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam

Thay mặt Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết sẽ chuyển những phần quà ý nghĩa này tới Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu; đồng thời mong muốn Thương hiệu Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong những chương trình, hoạt động trong thời gian tới.