Bồi đắp bản lĩnh từ những giá trị truyền thống

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) tổ chức sinh hoạt chính trị, về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng (Đền Gióng). Hành trình về nguồn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của nữ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi đã gặp mặt, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới các hội viên Chi hội Phụ nữ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị đối với công tác hội và phong trào phụ nữ.

Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi chụp ảnh lưu niệm cùng các hội viên Chi hội Phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đoàn sinh hoạt chính trị do đồng chí Thiếu tá Đào Văn Khỏe, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường làm Trưởng đoàn.

Trong không khí trang nghiêm tại Đền Phù Đổng, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Gióng - vị anh hùng huyền thoại, biểu tượng cho tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Đoàn sinh hoạt chính trị thành kính dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Gióng

Trong chương trình, các hội viên được tham quan quần thể di tích, nghe thuyết minh về lịch sử, truyền thuyết Thánh Gióng cùng những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc gắn liền với vùng đất Phù Đổng. Những câu chuyện về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông đã mang đến cho nữ cán bộ, chiến sĩ những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.

Hội viên Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi trong chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống

Thông qua hoạt động thiết thực nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức phong trào, động viên nữ cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an phường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.