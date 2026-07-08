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Thế giới

Tuyên bố gây sốc của ông Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bao phủ bởi những phát ngôn gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

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Tổng thống Trump gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara ngày 7-7-2026

Ngay giữa diễn đàn an ninh chung, ông Trump đã dội "gáo nước lạnh" vào châu Âu khi tuyên bố Mỹ nên kiểm soát hòn đảo Greenland thay vì đồng minh Đan Mạch, đồng thời bất ngờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên lề các cuộc thảo luận quân sự ngày 7-7, Tổng thống Donald Trump một lần nữa làm dậy sóng dư luận châu Âu khi tuyên bố vùng lãnh thổ bán tự trị Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch phải được đặt dưới sự kiểm soát của Washington.

"Greenland là một vị trí có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh nước Mỹ. Đáng ra hòn đảo đó phải do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch", ông Trump tuyên bố trước các phóng viên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng hòn đảo này đang bị vây quanh bởi các chiến hạm của Nga và Trung Quốc, và ông sẽ không để Greenland bị đe dọa.

Tổng thống Trump cũng bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ theo Đạo luật CAATSA - lệnh cấm vận áp đặt sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga vào năm 2019 khiến nước này bị loại khỏi dự án siêu chiến đấu cơ F-35.

Ông Trump khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ "trung thành hơn nhiều nước khác" và Washington sẽ nghiêm túc cân nhắc việc bán lại F-35 cho quốc gia này.

Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các nghị sĩ Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, ông Netanyahu cảnh báo việc bàn giao siêu tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đặt an ninh của Israel vào tình trạng nguy hiểm và kích động các hành vi gây hấn mới tại Trung Đông.

Theo AP

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Từ khóa:

#Tổng thống Trump #NATO #Greenland

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