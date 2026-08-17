Ông chủ tập đoàn Mường Thanh bị truy tố vì bán hơn 500 căn hộ bất hợp pháp

Trước đó, tháng 12-2025, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản cũng về tội danh trên nhưng sau đó vụ án được trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung.

Tại bản cáo trạng lần này, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần trên cơ sở căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà tại dự án.

"Đại gia" Lê Thanh Thản tại phiên tòa phải trả hồ sơ điều tra.

Cùng bị truy tố với bị can Lê Thanh Thản trong vụ án này còn có 5 bị can khác là Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ), Hà Nội), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (cũ), Hà Nội).

Tiếp đến là Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nọi) và Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Nhóm cựu cán bộ nêu trên bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án còn có ông Mai Quang Bài (SN 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội). Tuy nhiên, ông này đã qua đời ngày 23-11-2024 nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Mai Quang Bài.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND thành phố Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (tại Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008). Tuy nhiên sau đó, bị can Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Cụ thể, từ tháng 3-2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giả bản căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng (bị vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt).

Đến tháng 11-2012 công trình hoàn thành. Từ tháng 1-2013, dự án tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Bị can Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Khối nhà cao tầng, bị can Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, bị can Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.