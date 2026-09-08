Câu chuyện về những người luôn có mặt khi dân cần

ANTD.VN - Chỉ từ một thông tin nhờ hỗ trợ, cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã mang máy móc lưu động đến tận nhà, giúp một người dân tuổi cao, sức khỏe yếu hoàn tất thủ tục làm lại căn cước. Một việc làm nhỏ nhưng chứa đựng sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Tin nhắn lúc cần, cán bộ Công an có mặt

Một ngày đầu thu tháng 9-2026, khi đang tập trung cao độ với những công việc chuyên môn ở đơn vị, điện thoại của Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội bất ngờ rung lên, là một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Công an phường Ô Chợ Dừa đến nhà dân cấp căn cước lưu động

Chuyện đồng chí Trưởng Công an phường nhận tin nhắn, cuộc gọi từ số lạ của người dân là chuyện chẳng hiếm ở đơn vị này. Bởi lẽ, ngay từ tháng 7-2025, khi triển khai Công an địa phương 2 cấp, Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã công khai toàn bộ số điện thoại của Ban Chỉ huy Công an phường, cán bộ Cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự... để người dân có thể nhanh chóng liên hệ, trao đổi mọi thông tin, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân một cách thuận tiện nhất.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của chị Nguyễn Thị Vân (trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), chị Vân bày tỏ nguyện vọng muốn làm lại căn cước cho bố chị là ông Đ.V.H (SN 1959), trú tại ngõ 167 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, ông H do tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đi lại, không đến được trụ sở. Chị Vân rất mong, Công an phường hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị.

Cán bộ Công an phường cẩn thận, tỉ mỉ thực hiện các công đoạn lấy vân tay, mống mắt, chụp ảnh cho người dân

Không để khó khăn về việc di chuyển trở thành trở ngại đối với quyền lợi chính đáng của người dân, ngay khi nắm được thông tin, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ. Một kíp cán bộ cùng các trang thiết bị, máy móc lưu động được chuẩn bị và trực tiếp đến tận nhà ông H.

Trong căn phòng nhỏ, thay vì phải đưa người dân đến trụ sở, cán bộ Công an chủ động sắp xếp vị trí, kiểm tra thông tin và thực hiện các bước cần thiết để việc thu nhận dữ liệu diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Từng công đoạn lấy mống mắt, thu nhận dấu vân tay, chụp ảnh chân dung... được cán bộ thực hiện cẩn trọng nhưng cũng hết sức khẩn trương, phù hợp với tình trạng sức khỏe của ông H.

Không có những thủ tục rườm rà, không để người dân phải đi lại nhiều lần, các cán bộ Công an phường tận tình hướng dẫn, hỗ trợ ông H hoàn tất việc làm lại căn cước ngay tại nhà.

Việc nhỏ, tình cảm lớn

Chứng kiến toàn bộ quá trình, chị Nguyễn Thị Vân, con gái ông H, đại diện gia đình không giấu được sự xúc động. Chị cho biết, do sức khỏe của bố yếu, việc đưa ông đến trụ sở cơ quan Công an để thực hiện thủ tục là điều rất khó khăn. Chính vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường đã giúp gia đình giải quyết được một vấn đề tưởng như đơn giản nhưng không dễ thực hiện đối với người bệnh, người cao tuổi. Gia đình chị Vân bày tỏ sự cảm ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ô Chợ Dừa đã không quản ngại khó khăn, chủ động đến tận nhà, tận tình hỗ trợ người dân.

Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn ngắn, nhưng phía sau đó là cả một cách làm gần dân, sát dân. Với lực lượng Công an cơ sở, phục vụ nhân dân không chỉ được thể hiện trong những nhiệm vụ lớn, mà còn bắt đầu từ việc lắng nghe một nhu cầu chính đáng, kịp thời có mặt khi người dân cần.

Hình ảnh cán bộ Công an mang theo máy móc, thiết bị đến tận nhà, kiên nhẫn hỗ trợ một người dân tuổi cao, sức khỏe yếu làm căn cước thêm một lần cho thấy tinh thần trách nhiệm và phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Đó cũng là những việc làm bình dị góp phần vun đắp niềm tin, để mỗi người dân cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, tận tâm của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc sống thường ngày.