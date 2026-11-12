Vác hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, một nam thanh niên bị thương tích 63%

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác xảy ra tại xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên ngày 6-6-2026.

Theo kết quả điều tra, tối 6-6-2026, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm 10 đối tượng tụ tập, mang theo hung khí đi tìm nhóm bốn người có liên quan. Khoảng 21h cùng ngày, khi hai nhóm gặp nhau tại xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên, một người trong nhóm bốn người bị tấn công bằng hung khí. Theo kết luận giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại là 63%.

Các đối tượng liên quan vụ việc

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ án có nhiều bị can là người chưa thành niên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, chú trọng hướng dẫn cách ứng xử trên mạng xã hội. Khi xảy ra mâu thuẫn hoặc bị đe dọa, các em cần trao đổi với cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.