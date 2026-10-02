ANTD.VN - Các đơn vị có liên quan cần quan tâm người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn, khuyết tật... ở các địa bàn khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người cao tuổi

Ngày 2/10, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Hội Người cao tuổi, các tổ chức chính trị-xã hội và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương.

Ngành y tế địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi theo chủ trương tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, lộ trình triển khai của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; chú trọng triển khai trong năm 2026 đối với các nhóm đối tượng ưu tiên.

Sở Y tế các tỉnh cần phối hợp với Hội Người cao tuổi, các bệnh viện chuyên khoa mắt, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tổ chức liên quan tổ chức triển khai các hoạt động thuộc Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng quy định.

Việc khám, điều trị và phẫu thuật phải được thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện, bảo đảm an toàn người bệnh, tuân thủ quy trình chuyên môn và các quy định hiện hành về khám bệnh, chữa bệnh...

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người cao tuổi trên cả nước.