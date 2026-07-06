Từ tháng 7/2026: Chủ nhà sẽ bị phạt nặng nếu không khai báo lưu trú cho khách ngủ qua đêm?

ANTD.VN - Từ đầu tháng 7/2026, người thân ở lại qua đêm tại nhà phải được thông báo lưu trú. Vậy nếu chủ nhà không khai báo lưu trú cho khách có bị phạt tiền, mức phạt bao nhiêu?

Theo khoản 9 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự đã bổ sung Điều 30 Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/7/2026, khi có người lưu trú qua đêm thì thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú, trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.

Như vậy, theo quy định trên, khách đến nhà ngủ qua đêm thì chủ nhà, các thành viên hộ gia đình có trách nhiệm khai báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp cố tình không khai báo sẽ bị xử phạt.

Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ mức phạt với trường hợp vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú, không thực hiện khai báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi:

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Mức phạt tiền từ 2-4 triệu đồng được áp dụng với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1-3 người lưu trú…

Mức phạt trên chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì bị phạt tiền gấp 2 lần.

Về thủ tục đăng ký lưu trú , cá nhân có thể đến trực tiếp tại cơ quan quản lý cư trú (cơ quan Công an) để thông báo về lưu trú trong thời gian quy định.

Trong đó, nội dung thông báo về lưu trú phải bao gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Ngoài ra, cá nhân có thể đăng ký lưu trú trên VneID bằng việc đăng nhập tài khoản VNeID (tài khoản định danh điện tử).

Bên cạnh đó, cá nhân còn có thể đăng ký lưu trú qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an bằng cách truy cập vào địa chỉ dichvucong.bocongan.gov.vn; Chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử.

Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân quay lại trang chủ, vào mục “Giới thiệu thủ tục hành chính mới”, chọn “Đăng ký quản lý cư trú”, sau đó chọn “Thông báo lưu trú”, nhấn vào “Nộp hồ sơ”. Tiếp theo, cá nhân tạo mới Thông báo lưu trú và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, nhấn “Lưu”, trên màn hình hiển thị “Thêm mới người lưu trú thành công” và gửi hồ sơ”.