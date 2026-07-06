Cảnh báo những lỗi thí sinh thường mắc khi đăng ký nguyện vọng trực tuyến

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống với hơn 1,314 triệu nguyện vọng.

Bộ GD-ĐT cho biết, sau 3 ngày đăng ký nguyện vọng cả nước đã có 213.921 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống với hơn 1,314 triệu nguyện vọng. So với năm 2025, tỉ trọng đăng ký vào các ngành STEM đang cao hơn.

Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống chung của bộ. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên phải được xếp trong 5 nguyện vọng đầu, còn nhóm ngành quốc phòng, an ninh phải đăng ký ở nguyện vọng 1 theo quy định.

Bộ này cũng lưu ý ba lỗi phổ biến mà nhiều thí sinh gặp phải trong hai năm gần đây.

Thứ nhất là, đăng ký nguyện vọng nhưng không hoàn tất toàn bộ quy trình. Nhiều thí sinh bỏ qua bước xác nhận cuối cùng hoặc chưa nhập mã OTP, dẫn đến hệ thống không ghi nhận nguyện vọng.

Thứ hai là, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thực hiện đến bước xác nhận cuối cùng. Khi đó, hệ thống chỉ ghi nhận các nguyện vọng đã được xác nhận trước đó; những điều chỉnh mới sẽ không có giá trị.

Thứ ba, thí sinh chọn nhầm mã trường hoặc mã cơ sở đào tạo. Một số trường có tên gần giống nhau nên nhiều thí sinh đăng ký nhầm. Chỉ đến khi có kết quả xét tuyển mới phát hiện sai sót thì đã không còn cơ hội xử lý.

Ngoài ra, thí sinh và phụ huynh không nên quá lo lắng nếu hệ thống phản hồi chậm vào những ngày cuối đối với việc thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến,

Theo Bộ, do hệ thống phải xử lý dữ liệu của khoảng 2 triệu thí sinh nên việc xác nhận có thể không diễn ra ngay lập tức. Nếu đã thực hiện đầy đủ các bước và thanh toán thành công thì dữ liệu chắc chắn sẽ được ghi nhận để phục vụ xét tuyển.