Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946/12-7-2026): Lực lượng An ninh Công an Hà Nội xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Thủ đô

ANTD.VN - Trải qua lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết hiệp đồng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến đấu và quyết thắng, khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, lập nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Công an Hà Nội bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Trong ảnh: Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, ngày 15-3-2026)

Trong dòng chảy lớn của dân tộc

Nhìn lại hành trình từ năm 1946 đến 2026, mỗi chặng đường đều khắc ghi những chiến công và thành tích đặc biệt nổi bật của lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng An ninh Công an Thủ đô nói riêng, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức, lực lượng cũng như trình độ nghiệp vụ.

Theo dòng chảy của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp thuộc thành phố; sự đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô; trong chặng đường vinh quang 80 năm đã đi qua, lớp lớp thế hệ lãnh đạo, CBCS lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân; anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo lập nhiều chiến công, cùng viết lên những trang sử vẻ vang, xây dựng và bảo vệ đất nước và Thủ đô Anh hùng.

Lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, thân thiện

Đấu tranh trấn áp phản cách mạng, bảo vệ chính quyền nhân dân

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những tổ chức bảo vệ cách mạng tiền thân như “Trinh sát”, “Tự vệ đỏ”, “Danh dự Việt Minh”, “Tự vệ cứu quốc”, “Tự vệ chiến đấu” - các tổ chức tiền thân của lực lượng CAND... đã hình thành và lớn mạnh, trở thành những mũi nhọn sắc bén giữa lòng quần chúng.



Họ là những người con bình dị của nhân dân mang trái tim rực lửa cách mạng. Họ len lỏi vào từng cơ sở, xâm nhập mọi góc chợ, bám sát từng nóc nhà, họ kiên trì theo dõi, nắm chắc tình hình, dũng cảm đột kích, triệt phá các ổ nhóm mật thám, phản cách mạng và tay sai bán nước.

Ngay từ khi lực lượng Công an được thành lập, những CBCS Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng mang một sứ mệnh thiêng liêng - trấn áp các lực lượng phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và tính mạng, tài sản của nhân dân.



Trong bối cảnh khó khăn bộn bề và lực lượng còn mỏng, thế hệ đầu tiên của lực lượng An ninh đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua khó khăn, một lòng tận trung với Đảng, dựa vào nhân dân để chiến đấu với ý chí quyết thắng kẻ thù, bảo vệ nền độc lập, tự do mà dân tộc mới giành được.

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chú trọng xây dựng hình ảnh, gần gũi, hỗ trợ tích cực cho du khách quốc tế

Tháng 5-1946, lực lượng an ninh đã thu giữ được những tài liệu về âm mưu của thực dân Pháp dùng lực lượng quân sự kết hợp với lực lượng chính trị phản động ở Hà Nội để gây ra cuộc đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng, tiêu diệt các cơ quan đầu não của Chính phủ.



Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lê Giản, Tổng giám đốc Nha Công an Trung ương, hầu hết cán bộ chủ chốt, lực lượng trinh sát chính trị đang hoạt động tại Thủ đô, một bộ phận Công an xung phong và Cảnh sát đã được huy động vào chiến dịch đặc biệt này. Qua nhiều tháng theo dõi sát sao, lực lượng An ninh nhân dân đã thu thập được những chứng cứ xác thực, từ danh sách đối tượng đến các kế hoạch chi tiết.

Sáng 12-7-1946, lực lượng An ninh bất ngờ phong tỏa số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều và 41 điểm khác tại Hà Nội, bắt giữ Phan Kích Nam, Bí thư đệ nhất khu của Việt Quốc và hơn 300 đối tượng; thu giữ hàng chục súng ngắn, lựu đạn, hàng trăm truyền đơn kêu gọi lật đổ chính quyền, cùng tài liệu mật liên kết với quân Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp.

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh và hướng dẫn pháp luật với tác phong văn minh, lịch sự

Chiến thắng đó đã đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng của Quốc Dân Đảng ở Hà Nội và các địa phương, đánh đòn quyết định làm tan rã lực lượng của một đảng phản động mạnh nhất lúc bấy giờ, phá tan thế liên kết giữa thế lực nội phản với giặc ngoại xâm; góp phần giữ vững chính quyền cách mạng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.



Chiến công đó còn thể hiện sự mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh của lực lượng An ninh nhân dân; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và vai trò, vị trí của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Ngày 12-7-1946 sau đó được lựa chọn là ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân, đặt dấu ấn mở đầu cho những chiến công thành tích xuất sắc trong hành trình 80 năm của lực lượng tinh nhuệ này.

Chiến đấu trong vùng địch tạm chiếm

Trong vùng địch tạm chiếm, lực lượng Công an đã xây dựng cơ sở nắm tình hình, tham gia diệt ác, phá tề, trừ gian, trấn áp bọn mật thám, phản động nguy hiểm, tổ chức nhiều trận đánh ngay trong lòng địch. Với sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng An ninh đã khám phá hàng trăm tổ chức, ổ nhóm gián điệp, chỉ điểm; trấn áp hàng chục nhóm, tổ chức phản động.



Năm 1949, chuẩn bị chiến trường Thủ đô, Công an Hà Nội lại có những chấn chỉnh về mặt tổ chức - Ban Phản gián được thành lập tách khỏi Ban Điệp báo với nhiệm vụ và tổ chức được quy định khá cụ thể, trong đó xác định rõ ràng chức năng hướng dẫn của công an đối với công tác bảo vệ nội bộ và chống nội gián. Đây là bước tiến bộ, trưởng thành mới của Công an Hà Nội.

Những năm 1949, Ban Điệp báo và Ban Chính trị đã đưa được nhiều cơ sở thâm nhập vào các tổ chức của phòng Nhì, các tổ chức an ninh của quân đội Pháp, Sở Mật thám liên bang và các đảng phái phản động... trong đó có những cơ sở vào được các tiểu khu quân sự và vào các vị trí sát vành đai là những cứ điểm địch sử dụng để tung gián điệp ra vùng tự do.

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ VII (tháng 8-1952) và lần thứ VIII (12-1953), cùng với sự chỉ đạo chuyển hướng nhiệm vụ, tổ chức và công tác của Đảng bộ Hà Nội, căn cứ vào nhiệm vụ công tác cụ thể trong tình hình mới, Công an Hà Nội đã triển khai kế hoạch cho toàn lực lượng tham gia chỉnh huấn, chỉnh Đảng, tập trung xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng cán bộ, ổn định tổ chức, chuẩn bị lực lượng, từ đó đẩy mạnh các mặt công tác bảo vệ nội bộ, đấu tranh chống hoạt động gián điệp, đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ phong trào kháng chiến, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin cần thiết cho Trung ương và Đảng bộ Hà Nội để làm cơ sở cho chủ trương và hoạt động của ta trong giai đoạn này.

Hỗ trợ du khách quốc tế khám phá Thủ đô Hà Nội

Bước sang năm 1954, toàn quân và dân tích cực chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược với địch tại Điện Biên Phủ. Căn cứ vào tình hình thực tế kháng chiến trên địa bàn Hà Nội, với vai trò, vị trí của mình, lực lượng Công an khu Hà Nội tiếp tục bước vào cuộc đấu trí, đấu lực với địch ngay tại sào huyệt của chúng.



Để làm tròn nhiệm vụ bảo vệ, Công an khu Hà Nội đã xây dựng mạng lưới điều tra nội, ngoại tuyến đúng đối tượng, hướng dẫn cán bộ các cấp, các ngành, quân, dân chính, đảng và quần chúng biết cách tự tổ chức, bảo vệ mình và biết thu thập các tin tức về địch từ các nguồn. Chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan, xây dựng lực lượng cảnh vệ vũ trang, tăng cường lực lượng trinh sát địa bàn hoạt động điều tra phối hợp với công an các khu, các ty lân cận.



Trong công tác tổ chức phát triển cơ sở, Công an khu Hà Nội đảm bảo phương châm, nguyên tắc “Phái khiển nhiều dây, lãnh đạo thống nhất, tinh cán, bí mật, đi sâu vào lòng địch, chú trọng thu nhập nhiều tài liệu về phản gián”.

Những tin tức, tài liệu do Công an Hà Nội thu thập được đã kịp thời báo cáo lên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bộ Công an, Trung ương Đảng để kịp thời đề ra những chủ trương, đối sách, đẩy mạnh phong trào đấu tranh và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho kháng chiến.

Có thể khẳng định, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, với quân số không nhiều (như thời điểm tháng 4-1954, chỉ còn 85 CBCS và nhân viên công an - kể cả 1 trung đội Cảnh vệ 34 CBCS), kinh nghiệm hoạt động chưa nhiều, lại gặp muôn vàn khó khăn do phải đối phó với các tổ chức tình báo, do thám, gián điệp, các tổ chức phản động khác của thực dân Pháp và tay sai, nhưng với ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Công an khu Hà Nội đã tích cực hoạt động, nắm tình hình, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội, Bộ Công an và Trung ương Đảng.

Các hoạt động quân sự và binh vận của quân và dân Hà Nội nói chung, của Công an khu Hà Nội nói riêng đã góp phần kìm hãm lực lượng địch, tạo tình trạng bất ổn ngay tại hậu cứ lớn nhất của địch tại miền Bắc Đông Dương, góp phần vào chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô, bảo vệ miền Bắc và chi viện miền Nam

Ngày 10-10-1954, những chiến sĩ trinh sát Công an Bắc bộ, Công an xung phong, cảnh sát xung phong và Cảnh sát trật tự… tham gia cuộc mít tinh và duyệt binh long trọng tại sân vận động Cột Cờ cùng với những chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô, Liên khu I, chiến sỹ Trung đoàn An Giao và Liên khu 2.



Ngay trong ngày hôm đó, lực lượng An ninh Công an Thủ đô được sự chỉ đạo của Bộ Công an đã chính thức tiếp quản Sở Mật thám và các quận, đồn cảnh sát của địch. Hà Nội đã được tiếp quản, nhân dân Thủ đô tưng bừng trong không khí tự do giải phóng nhưng nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội của lực lượng Công an Hà Nội là rất nặng nề, đòi hỏi phải khẩn trương, gấp rút.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội và sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch tiếp quản nhanh chóng thiết lập trật tự cách mạng, đả kích bọn gián điệp, phản động, bọn tàn binh còn vũ khí và bọn côn đồ phá hoại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, kho tàng của quốc gia; đấu tranh chống cưỡng bức người dân di cư vào Nam.

Trong công tác đấu tranh chống gián điệp, Công an Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây dựa vào quần chúng, giáo dục nâng cao cảnh giác cho cán bộ, bộ đội và nhân dân; đẩy mạnh tấn công chính trị vào hàng ngũ bọn phản cách mạng, kết hợp với việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã khám phá nhiều tổ chức gián điệp do địch cài lại.

Nắm vững đường lối, phương châm, chính sách trấn áp phản cách mạng và xây dựng lực lượng CAND do Đảng đề ra, lực lượng Công an Hà Nội đã vừa chiến đấu và xây dựng, phát động phong trào quần chúng bảo vệ trị an và bảo mật phòng gian phát triển sâu rộng…

Trong những ngày tháng chiến đấu bảo vệ miền Bắc những người chiến sỹ An ninh Công an Thủ đô sẽ nhớ mãi không quên trận đánh 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”. Những ngày đầu tháng Chạp năm 1972, nhận định khả năng địch tổ chức một cuộc tấn công đánh phá quy mô lớn, không loại trừ tình huống đối phương tổ chức lực lượng biệt kích nhảy dù xuống địa bàn, Sở Công an Hà Nội yêu cầu lực lượng toàn thành phố nắm chắc và làm chủ tình hình, sẵn sàng đánh địch khi có lệnh.



Việc nắm chắc và làm chủ tình hình là cơ sở giúp đơn vị tham mưu với Thành ủy ra Thông báo số 50 về “sơ tán ngay người già, trẻ em và những người không thật cần thiết cho sản xuất và chiến đấu ra khỏi nội thành các khu vực trọng điểm ở ngoại thành”, sẵn sàng đương đầu với giặc trời, bão lửa.

Khi địch tiến hành đánh phá, với sự tham mưu kịp thời của Sở Công an Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng phòng không nhân dân thành phố nhanh chóng ban hành Lệnh số 09 L/PK về sơ tán cấp tốc, triệt để sơ tán… Là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc hoạch định phương án bảo vệ cho các cuộc sơ tán được tổ chức liên tục, thông suốt, an toàn, đúng kế hoạch theo lệnh của thành phố, Sở Công an Hà Nội đã phối hợp nhịp nhàng với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung đoàn 254 Công an vũ trang, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chiến đấu thường trực không quản ngày đêm, bất chấp đạn bom, luôn sẵn sàng chỉ huy trật tự giao thông, giải tỏa tắc nghẽn, tập trung bám tuyến, bám chốt tại các cửa ô và các tuyến liên tỉnh lộ hướng sang các địa bàn phía Đông và Tây, Tây Nam thành phố.



Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an Hà Nội đã bảo vệ thành công cuộc sơ tán cấp tốc gần 600.000 người trong tổng số 65 vạn dân ở các tiểu khu, khu phố nội thành, vùng trọng điểm cùng một khối lượng tài sản khổng lồ ra ngoại thành và về các địa phương lân cận một cách nhanh gọn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự và an toàn. Toàn thành phố Hà Nội chuyển sang thực hiện nếp sống quân sự hóa, mọi sinh hoạt, công tác, học tập đều chuyển hướng theo tình hình thời chiến.

Nằm trong đội hình ở lại trực tiếp bám trụ chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Thủ đô Hà Nội bằng mọi giá, lực lượng cán bộ chiến sĩ Công an các khu, huyện vừa chỉ huy chiến đấu, vừa tổ chức cắm chốt sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, tiến hành khơi lại hầm hố, giao thông hào tại trụ sở đơn vị, doanh trại và các khu vực trọng điểm; lên lại sơ đồ hầm trú ẩn để phục vụ công tác tìm kiếm sau mỗi trận bom.

Bên cạnh việc bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn, lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn xác định công tác chi viện lực lượng cho an ninh miền Nam là nhiệm vụ trọng tâm. Với những biện pháp phù hợp, công tác chi viện cho miền Nam đã trở thành phong trào rộng khắp trong CBCS Công an Thủ đô, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Công an Hà Nội luôn có phong trào tình nguyện sẵn sàng đi chiến trường, chi viện An ninh miền Nam.

Có mặt trên khắp mọi chiến trường, từ Trị Thiên Huế đến miền Tây Nam bộ, từ Ban An ninh Trung ương cục đến An ninh các khu, tỉnh và đến tận cơ sở, ở đâu cán bộ chi viện của Công an Hà Nội cũng hòa mình với cán bộ địa phương, lăn lộn với phong trào, hoạt động từ vùng địch kiểm soát, vùng tranh chấp và vùng căn cứ, giải phóng, gắn bó “sống chết” với cán bộ cơ sở, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại chỗ trưởng thành về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.

Kể từ đợt chi viện đầu tiên năm 1959 đến ngày 30-4-1975, Công an Hà Nội đã có tổng số 815 cán bộ chiến sĩ chi viện cho An ninh miền Nam trong đó có 59 đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, mãi mãi nằm lại trên chiến trường xưa. Các đồng chí đã sống, chiến đấu với tâm niệm “Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình…”. Sự chiến đấu dũng cảm, hy sinh quên mình của các anh là bản anh hùng ca tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam và mãi mãi in đậm trong những trang sử truyền thống của Công an Thủ đô Anh hùng.

Công an Hà Nội vừa tổ chức chương trình thực cảnh lịch sử “Mật lệnh đêm” tái hiện chiến công khám phá vụ án Ôn Như Hầu, dấu mốc tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân

Những ngày đầu Bắc - Nam sum họp một nhà

Ngày 30-4-1975, đất nước hòa bình, thống nhất, nhưng những ngày sau đó, mặt trận an ninh lại đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, gay go, phức tạp và nặng nề gấp bội. Thực hiện nghị quyết của Thành ủy và sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân để triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Một trong những thành tích nổi bật của Sở Công an trong thời gian này là đã chủ động phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và của dân tộc, tiêu biểu là bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Với phương châm “kiên quyết và thận trọng, khẩn trương phát hiện và kịp thời xử lý, tích cực phòng ngừa”, đến tháng 8-1975, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã tấn công chính trị hàng nghìn đối tượng phản cách mạng; tích cực triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đi sâu điều tra nghiên cứu nắm tình hình, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nội bộ các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, các tiểu khu, thôn xã trên địa bàn…

Cuộc chiến lặng thầm trong giai đoạn đổi mới

Từ năm 1986 đến nay là giai đoạn tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều chuyển biến sâu sắc, tác động sâu rộng, nhiều mặt và đặt ra yêu cầu rất cao đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.



Ngay từ năm 1994, Đảng ta đã chỉ rõ 4 nguy cơ thách thức lớn đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, hiện các nguy cơ đó vẫn còn tồn tại, một số mặt diễn biến có tính chất phức tạp hơn đặc biệt là âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đây cũng là giai đoạn đất nước bước vào công cuộc đổi mới toàn diện, từ chính trị đến kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tham gia các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu, ký kết hàng loạt hiệp định thương mại...

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, lực lượng an ninh Công an Hà Nội đã chủ động nhận diện, nắm chắc tình hình, tham mưu các chủ trương, quyết sách đúng đắn, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia trên các lĩnh vực; tham mưu giải quyết hiệu quả, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, vấn đề phát sinh, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lực lượng An ninh CATP với vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia tại trung tâm đầu não của cả nước đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai thực hiện các chương trình về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; hàng năm, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu chủ động, tham mưu chiến lược, gắn đảm bảo an ninh với kiến tạo môi trường phát triển, phục vụ hiệu quả những chủ trương, quyết sách, quy hoạch lớn của đất nước và Thủ đô; tham mưu, đề xuất “đúng”, “trúng”, có hiệu quả các giải pháp căn cơ, chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô…

Lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã chủ động, nhạy bén nhận diện những nguy cơ, vấn đề phức tạp, tiềm ẩn phức tạp, tác động đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên các lĩnh vực; kịp thời tham mưu, ngăn chặn, xử lý các âm mưu, ý đồ, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, những vấn đề “nổi”, không để hình thành, phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.



Triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ mang tính chiến lược, vừa bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các mục tiêu trọng điểm, vừa chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngoài ra, lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn này còn nhận diện sớm, đánh giá đúng và ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh con người, an ninh y tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và các vấn đề an ninh môi trường, biến đổi khí hậu.



Đặc biệt, trong các tình huống dịch bệnh, thiên tai, sự cố lớn, lực lượng Công an Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân, giữ vững ổn định xã hội.

Các chiến sỹ An ninh Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng chủ động, toàn diện, liên ngành, liên lĩnh vực

Khẳng định vai trò trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay và nay là thời điểm hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện, sứ mệnh lịch sử của Công an Thủ đô càng trở nên cao cả và nặng nề hơn bao giờ hết. Đó là sứ mệnh bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trên mọi không gian - từ thực địa đến không gian mạng; là sứ mệnh giữ gìn bình yên cho nhân dân trong từng nhịp sống đô thị hiện đại; là sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng.

Nhìn lại chặng đường 4 thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, có thể khẳng định rằng sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô Hà Nội đã trải qua những bước phát triển toàn diện, sâu sắc và mang tính lịch sử.



Trong dòng chảy chung đó, Công an Thủ đô luôn giữ vai trò nòng cốt, tuyến đầu, trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Các chiến sỹ An ninh Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng chủ động, toàn diện, liên ngành, liên lĩnh vực.

Từ quan điểm “đối phó” chuyển sang “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, từ “đơn tuyến nghiệp vụ” chuyển sang “tổng hợp nhiều lực lượng”, từ “bảo vệ an ninh truyền thống” mở rộng sang “bảo vệ an ninh phi truyền thống”, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân và nền tảng lòng dân bền chặt.



Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia không còn giới hạn trong phạm vi địa lý truyền thống mà đã mở rộng ra không gian mạng, không gian dữ liệu và không gian công nghệ. Công an Thủ đô đã chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến vào công tác bảo đảm an ninh trật tự.



Mỗi CBCS An ninh không chỉ là người thực thi pháp luật, mà còn là người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định nhiều tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia; lần đầu tiên chính thức xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước. An ninh quốc gia giai đoạn mới không chỉ là an ninh biên giới, lãnh thổ mà còn là an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh con người, an ninh số, an ninh hạt nhân... và an ninh trên nhiều không gian, lĩnh vực mới.



Trước yêu cầu đó, Công an Thủ đô cần tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng “Tận trung với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo và quyết thắng”, luôn khẳng định vai trò là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân



80 năm song hành cùng Thủ đô, trải qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách là 80 năm lực lượng an ninh Công an Thủ đô gắn bó máu thịt với nhân dân, “vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, “thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân”, luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong 80 năm qua, đã có 8 tập thể và 7 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân của lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu cao quý; nhiều đồng chí trưởng thành từ lực lượng An ninh Công an Thủ đô được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hà Nội tin tưởng, giao những trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị, nhiều sĩ quan cấp tướng trong lực lượng Công an nhân dân. Những thành tựu của lực lượng An ninh Công an thành phố đã đóng góp vào thành tích chung để Công an Thủ đô vinh dự được 4 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiếp nối và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, truyền thống của Công an Thủ đô Anh hùng, toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo, chỉ huy, CBCS lực lượng An ninh CATP Hà Nội nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; ra sức học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; nỗ lực xây dựng lực lượng An ninh Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xây dựng lực lượng An ninh Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đi đầu thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng lực lượng An ninh thật sự tinh, gọn, mạnh, đoàn kết “trên dưới một lòng”, “dọc ngang thông suốt”, tận tâm, tận lực, tận hiến, mưu trí, dũng cảm, lập công; tiếp tục là “là chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, là “thanh bảo kiếm” sắc bén, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trước mọi thế lực thù địch đi kèm với nguy cơ, thách thức về an ninh quốc gia.

Lịch sử của lực lượng An ninh Công an Thủ đô là lịch sử Anh hùng, truyền thống của An ninh Công an Thủ đô là truyền thống vẻ vang, đóng góp của An ninh Công an Thủ đô với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và chính quyền thành phố là hết sức to lớn.



Đây là nguồn sức mạnh để lực lượng An ninh bước vào kỷ nguyên mới với sự tự tin, tự hào, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh và khát vọng cống hiến, lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xứng đáng với vị thế là lực lượng “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Thủ đô nghìn năm văn hiến trong thời đại mới.