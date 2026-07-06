Công an Hà Nội quyết tâm giữ vững vị trí gương mẫu, đi đầu, viết tiếp truyền thống Anh hùng

ANTD.VN - Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới của CATP Hà Nội diễn ra sáng 3-7-2026. Hội nghị kết nối từ hội trường lớn với 152 điểm cầu ở các phòng nghiệp vụ và công an xã, phường. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới của CATP Hà Nội

Hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trong kết luận của người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khái quát 6 kết quả nổi bật: An ninh quốc gia được giữ vững, bảo đảm an toàn tuyệt đối nhiều sự kiện trọng đại, trong đó có Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông chuyển biến rõ nét.

Đáng ghi nhận hơn cả, theo đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội là suốt 1 năm sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tiếp nhận hàng loạt nhiệm vụ mới, CATP vẫn giữ được nhịp vận hành liên tục, thông suốt; không để đứt quãng công việc; không để trống địa bàn; không để bị động, bất ngờ; một cuộc cải tổ sâu rộng mà bộ máy không một lần lỗi nhịp.



Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra sâu, toàn diện và những gì đoàn chỉ ra được đưa lên bàn nghị sự. Thể chế, quy chế phục vụ mô hình 2 cấp còn chỗ chưa đồng bộ. Chất lượng cán bộ giữa các công an cấp xã chưa đều, nhiều người phải kiêm nhiệm, gánh áp lực lớn. Nghiệp vụ cơ bản ở cơ sở có nơi làm hình thức, đối phó. Hạ tầng công nghệ, dữ liệu dùng chung chưa theo kịp yêu cầu.



Nan giải nhất là bài toán chỉ huy. Khi không còn công an cấp huyện, phương thức lãnh đạo, kiểm tra, giám sát giữa thành phố với cấp xã đứng trước một khoảng trống. Nếu không đổi mới mạnh mẽ, dễ rơi vào một trong hai thái cực: Hoặc cấp trên không nắm chắc cơ sở, hoặc cấp dưới lại phải xin ý kiến quá nhiều, làm thui chột tính chủ động và trách nhiệm. Bỏ đi một tầng nấc là gọn về tổ chức, nhưng lại đặt ra câu hỏi mới về cách kết nối người chỉ huy với cơ sở.

Chính từ khoảng trống ấy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm 2026: Một là các mặt công tác công an; hai là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình 2 cấp.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bảo đảm an ninh từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa

Ở nhóm thứ nhất, tinh thần xuyên suốt là chủ động, giữ chắc, tuyệt đối không chủ quan. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn lực lượng được quán triệt 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 114 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Trọng tâm hàng đầu là bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của Thủ đô. Coi trọng công tác bảo đảm an ninh từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, không để bị động, bất ngờ.



Đặc biệt là nắm chắc tình hình, phòng ngừa những phức tạp có thể phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng khi thành phố triển khai nhiều dự án trọng điểm.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trong phòng, chống tội phạm, tập trung phòng ngừa từ gốc, nhận diện và xử lý sớm ngay tại cơ sở các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, duy trì cao độ mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, môi trường, công nghệ cao.



Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được siết chặt. Cùng với đó là yêu cầu rà soát, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, chấn chỉnh nghiêm những biểu hiện làm nghiệp vụ theo kiểu hình thức, đối phó, khoán trắng cho cơ sở. Người đứng đầu Công an Thủ đô nêu rõ, an ninh phải chủ động, không được để nước đến chân mới nhảy.

Công an cấp xã phải trở thành trung tâm bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, là nền tảng của toàn bộ mô hình 2 cấp

Nếu yêu cầu hoàn thành tốt các mặt công tác Công an là giữ nhịp thì nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ hai mới là nơi Công an Thủ đô thể hiện quyết tâm cho cả chặng đường phía trước.



Theo đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, bộ máy mới vận hành phải thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Cơ chế chỉ huy phải tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đến từng công an cấp xã. Lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ và bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả.



Nguyên tắc được lặp lại như xương sống là “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Mỗi nhiệm vụ đều có một người chịu trách nhiệm đến cùng và được đo bằng kết quả cuối cùng.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đây là quyết tâm chuyển từ lời nói thành cơ chế. Phải chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang điều hành theo kết quả. Từ chỉ đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang chỉ đạo trên cơ sở dữ liệu và hiệu quả thực tiễn.



Điều quan trọng nhất, theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là rút ngắn khoảng cách giữa chỉ đạo và hành động, giữa quyết sách và tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu đề ra và kết quả gặt được.

Từ định hướng ấy, một mệnh đề được người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô nhấn mạnh nhiều lần: “Hướng về cơ sở”. Công an cấp xã phải thực sự trở thành trung tâm bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, là nền tảng của toàn bộ mô hình 2 cấp. Lực lượng CATP xác định rõ: lấy cơ sở làm địa bàn chiến lược, lấy công an cấp xã làm trung tâm hành động, lấy sự bình yên của địa bàn và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của toàn lực lượng.

Kèm theo đó là sự chuyển biến trong thực hiện của tuyến trên. Các phòng nghiệp vụ được yêu cầu từ bỏ tâm thế thụ động chờ cấp xã báo cáo, xin ý kiến, để chuyển sang trực tiếp xuống cơ sở, đồng hành, hướng dẫn, huấn luyện tại chỗ và tháo gỡ khó khăn ngay từ thực tiễn.



Việc hỗ trợ, nâng cao năng lực cho công an cấp xã là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính các phòng. Phương châm đúc kết ngắn gọn: “Phòng mạnh để tham mưu, hướng dẫn và hỗ trợ; Công an cấp xã vững để trực tiếp tổ chức thực hiện”. Toàn lực lượng hướng tới mô hình “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.



Song song, việc phân cấp phải đi đôi với phân quyền và phân bổ nguồn lực, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và chế độ chịu trách nhiệm rõ ràng. Bởi phân quyền mà không kèm nguồn lực thì cấp xã đuối sức, còn phân quyền mà thiếu kiểm soát thì dễ buông lỏng. Cái khó của mô hình mới nằm chính ở việc giữ được thế cân bằng đó.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Xây dựng con người là trung tâm

Đối với mọi cơ chế, quan trọng nhất vẫn là con người. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh quan điểm: “Xây dựng con người là trung tâm”. Công tác cán bộ chuyển trọng tâm từ quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực, từ chú trọng quá trình sang chú trọng kết quả.



Việc đánh giá cán bộ theo tháng, quý, năm được đổi mới thực chất, chấm theo sản phẩm đầu ra công việc, bằng chỉ số đo lường hiệu quả công việc cụ thể thay cho lối cào bằng quen thuộc. Đội ngũ được phân nhóm rõ ràng. Một bộ phận cán bộ xuất sắc, nổi trội được xác định là cốt cán được mạnh dạn giao việc mới, việc khó, đồng thời trở thành “giáo viên tại chỗ”, cầm tay chỉ việc cho lớp sau.



Ở chiều ngược lại, số cán bộ còn làm việc cầm chừng, thiếu chủ động được đưa vào diện đào tạo, bồi dưỡng, kèm cặp riêng, định kỳ rà soát lại. Ai tiến bộ thì ghi nhận. Ai không chuyển biến thì xem xét tinh giản.

Những nguyên tắc đi kèm được Giám đốc CATP chỉ rõ: “Vì việc mà chọn người”, “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”. Kiên quyết khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa, loại bỏ tâm lý “làm ít sai ít” hơn “làm nhiều sai nhiều”.



Cơ chế được thiết kế để người làm nhiều, làm khó, làm hiệu quả thì được ghi công nhiều hơn. Công tác đào tạo cũng đổi hướng, gắn với vị trí việc làm, đặt mục tiêu “thực học, thực hành, thực chiến”. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy được yêu cầu nêu gương theo phương châm “3 trước”: đánh giá, nhận định trước; chuẩn bị trước; hành động trước.



Điều lực lượng CATP hướng tới không phải nỗi sợ bị xếp loại, mà là động lực tự thân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tự học, tự bồi dưỡng để không bị bỏ lại phía sau. Đi cùng là phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Mảnh ghép cuối của quyết tâm là chuyển đổi số. Công an Thủ đô đặt mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu trong lực lượng Công an nhân dân về lĩnh vực này, với tầm nhìn mọi quyết định được hỗ trợ bởi dữ liệu, mọi quy trình được số hóa, mọi hoạt động được giám sát bằng công nghệ và mọi dịch vụ hướng tới người dân, doanh nghiệp.

Trong 3 giải pháp chuyển đổi số trọng tâm năm 2026, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cho biết các đơn vị đã hoàn thành giải pháp thiết bị truyền tin và báo cháy không dây. Hai giải pháp còn lại, Hanoi Smart Police và UAV giám sát an ninh, trật tự, đang được đẩy nhanh tiến độ.



Từ tháng 6-2026, CATP còn tiếp nhận thêm nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của thành phố, một việc mới và khó, nhất là với công an cấp xã, đòi hỏi người chỉ huy cơ sở trực tiếp vào cuộc…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Lấy cơ sở làm nền, lấy con người làm trung tâm, lấy lòng dân làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đặt kết quả của lực lượng Công an Hà Nội vào bức tranh chung của Thủ đô. 6 tháng đầu năm, kinh tế Hà Nội tăng trưởng khoảng 8,22%, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 50% dự toán Trung ương giao, và trong thành quả ấy có dấu ấn rõ nét của công an qua mô hình mới.



Đồng chí Vũ Đại Thắng đánh giá cao vai trò của lực lượng CATP trong tháo gỡ 2 trong 5 “điểm nghẽn” lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra, gồm ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, cùng phần việc về an toàn thực phẩm. Kết quả không nằm trên giấy. Phố phường phong quang hơn, “điểm đen” ùn tắc và tai nạn giao thông giảm rõ. Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, từ trụ sở công an cấp xã đến các dự án nhà ở xã hội, để mỗi người có một hậu phương vững chắc mà bám dân, gần dân…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Cuộc cải cách tổ chức bộ máy là công việc rất lớn, rất khó và phải được tiến hành kiên trì, bài bản, khoa học. Không thể nóng vội, chủ quan, song cũng không thể dừng lại hoặc chần chừ trước những bất cập đang được thực tiễn đặt ra”.



Mô hình mới đòi hỏi tư duy mới. Nhiệm vụ mới đòi hỏi quyết tâm mới. Sau 1 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, Công an Thủ đô hiểu rõ rằng tinh gọn mới chỉ là bước khởi đầu, còn chặng đường thật sự là làm cho bộ máy ấy mạnh lên từ gốc - lấy cơ sở làm nền, lấy con người làm trung tâm, lấy lòng dân làm thước đo - hướng đi ấy được chọn vì đó là con đường để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô Anh hùng của một Thủ đô Anh hùng.