Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp"
ANTD.VN - Vào 20h ngày 24/11, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Sự kiện quy tụ khoảng 50.000 khán giả, 17 di sản UNESCO, dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng màn pháo hoa, hỏa thuật đặc sắc.