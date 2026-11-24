ANTD.VN - Giữa không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chào mừng sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất - có một "tuyến đầu" không ánh đèn sân khấu, không tiếng vỗ tay. Tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội có những ánh mắt không rời màn hình, những mệnh lệnh dứt khoát vang lên bên tiếng bộ đàm để giữ trọn sự an toàn và thông suốt cho Thủ đô.

Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội mang một sắc thái rất riêng

Tuyến đầu thầm lặng giữa nhịp đập sự kiện

Khác với hình ảnh quen thuộc của những chiến sĩ trực tiếp phân luồng ngoài mặt đường hay giữ gìn an ninh ngay tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, công việc tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội mang một sắc thái rất riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội trực chỉ huy tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội

Chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là sự kiện chính trị – văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ dù ở vị trí nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm

Trước nhiều giờ khi diễn ra sự kiện, Trung tâm Thông tin chỉ huy vận hành liên tục, không một phút gián đoạn. Đây là "bộ não" kết nối, phân tích và chỉ đạo toàn bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Hàng trăm màn hình lớn nhỏ sáng rực, hiển thị hình ảnh thời gian thực từ hệ thống camera phủ khắp các tuyến giao thông huyết mạch, khu vực trọng điểm và mục tiêu bảo vệ.

Hàng trăm màn hình hiển thị hình ảnh thời gian thực từ hệ thống camera phủ khắp các tuyến giao thông huyết mạch, khu vực trọng điểm và mục tiêu bảo vệ

"Phía sau những màn hình sáng liên tục là sự thầm lặng, là tinh thần trách nhiệm cao nhất, là quyết tâm chính trị sắt son của mỗi cán bộ, chiến sĩ – tất cả vì mục tiêu chung: bảo vệ tuyệt đối bình yên cho Thủ đô Hà Nội."

Từng hồi chuông điện thoại, từng tín hiệu hình ảnh, từng dòng dữ liệu truyền về đều được tiếp nhận, sàng lọc và xử lý với độ chính xác tuyệt đối. Không có chỗ cho sự chậm trễ hay sai sót dù là nhỏ nhất. Ở bất kỳ vị trí nào, từ người trực ban, cán bộ kỹ thuật đến các tổ công tác ngoài thực địa tất cả đều hòa vào một nhịp làm việc khẩn trương, khoa học, kỷ luật.

Bản lĩnh chỉ huy và sự chủ động không để bị động

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội quan sát từng khung hình, từng điểm nút giao thông xung quanh khu vực Mỹ Đình

Trong căn phòng sáng rực ánh đèn từ hàng trăm màn hình giám sát, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội lặng lẽ quan sát từng khung hình, từng điểm nút giao thông xung quanh khu vực Mỹ Đình. Không ồn ào, nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi lần trao đổi với bộ phận trực ban đều toát lên sự điềm tĩnh và quyết đoán của người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm. Với ông, bảo đảm an ninh, trật tự cho một sự kiện mang dấu mốc lịch sử như kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là danh dự của lực lượng Công an Thủ đô. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Giám đốc, mọi phương án đều được rà soát kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất, quán triệt tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Những mệnh lệnh chỉ huy dứt khoát, thống nhất kết nối các lực lượng thành một khối thống nhất, giữ thế chủ động tuyệt đối, không để phát sinh bất kỳ tình huống phức tạp

Ứng trực tại Trung tâm Thông tin chỉ huy còn có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Thông tin chỉ huy truyền đạt thông tin đến các lực lượng.

Cán bộ, chiến sĩ giám sát hình ảnh thời gian thực

Màn hình tại Trung tâm hiển thị hình ảnh thời gian thực từ hệ thống camera

Cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ giám sát mọi tình huống

Với tinh thần chủ động cao nhất, mọi phương án đều được rà soát, triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Những mệnh lệnh chỉ huy, điều hành thống nhất được đưa ra kịp thời không chỉ giúp các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, mà còn truyền đi sự điềm tĩnh, bản lĩnh của người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô giữa tâm điểm một sự kiện lớn.

Từ những cung đường thông suốt đến nhịp cầu kết nối

Ngay từ 17 giờ, khung giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện và người dân đổ về các khu vực lân cận bắt đầu tăng cao không khí tại Trung tâm Thông tin chỉ huy được đẩy lên mức cao nhất. Trên màn hình giám sát, từng tuyến đường dẫn tới Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được soi chiếu từng khung hình.

Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội sử dụng bộ đàm trung tâm truyền đạt mệnh lệnh, nhắc nhở, hướng dẫn tới các tổ công tác trên từng tuyến

Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội liên tục theo dõi sát sao diễn biến giao thông, đồng thời trực tiếp sử dụng bộ đàm trung tâm truyền đạt mệnh lệnh, nhắc nhở, hướng dẫn tới các tổ công tác trên từng tuyến đường. Giữa những luồng thông tin dồn dập, từng lời chỉ đạo ngắn gọn, dứt khoát qua bộ đàm là sợi dây kết nối tức thì giữa trung tâm điều hành với lực lượng làm nhiệm vụ ngoài hiện trường.

Sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp giữa các đơn vị nghiệp vụ tại Trung tâm Thông tin chỉ huy

Sự gắn kết chặt chẽ giữa phân tích dữ liệu tại trung tâm và hành động thực tế ngoài hiện trường tạo nên sức mạnh tổng hợp

Trên nền tảng dữ liệu hình ảnh và thông tin thời gian thực, Trung tâm Thông tin chỉ huy phát huy tối đa vai trò trung tâm kết nối như: Phân công lực lượng kịp thời, điều chỉnh phương án linh hoạt theo từng thời điểm, xử lý nhanh gọn mọi tình huống phát sinh. Sự gắn kết chặt chẽ giữa phân tích dữ liệu tại trung tâm và hành động thực tế ngoài hiện trường tạo nên sức mạnh tổng hợp, phản ánh rõ nét tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an Hà Nội.

Phía sau những màn hình sáng liên tục là sự thầm lặng, là tinh thần trách nhiệm cao nhất, là quyết tâm chính trị sắt son của mỗi cán bộ, chiến sĩ

Tất cả vì mục tiêu bảo vệ tuyệt đối bình yên cho Thủ đô Hà Nội

Lời cam kết bình yên

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc. Và để những giá trị ấy được lan tỏa trong không khí an lành, trọn vẹn, luôn có những con người chọn đứng ở phía sau, lặng lẽ gánh vác phần trách nhiệm nặng nề nhất.

Phía sau ánh đèn rực rỡ của đêm nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là một "tuyến đầu" thầm lặng

Dù ở trung tâm chỉ huy hay trên từng cung đường, góc phố, người chiến sĩ Công an Thủ đô vẫn giữ trọn bản lĩnh, kỷ luật thép và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự thầm lặng ấy không làm mờ đi dấu ấn của họ, chính sự lặng lẽ tận tụy ấy đã viết nên bức tranh đẹp nhất về một lực lượng nòng cốt, tận trung với Đảng, tận hiếu với Nhân dân, giữ gìn từng nhịp bình yên cho Hà Nội.