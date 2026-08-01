Khơi dậy bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội

Tối 31/7/2026, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị đặc biệt thông qua trải nghiệm thực tế "Đêm thiêng liêng - Sống như những đóa hoa" tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.

Đại diện CBCS Phòng Tham mưu tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm trong khuôn viên Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Đây là hoạt động giáo dục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu.

Sinh hoạt chính trị đặc biệt tại địa chỉ đỏ của Thủ đô

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Phòng Tham mưu đã thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm trong khuôn viên Di tích Nhà tù Hỏa Lò để tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Tham mưu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đài Tưởng niệm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò là một trong những công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội. Hình tượng những chiến sĩ yêu nước, cách mạng được khắc họa với ánh mắt kiên cường, tỏa sáng, cánh tay vươn cao đầy khí phách, biểu trưng cho ý chí bất khuất, khát vọng tự do và sức mạnh trường tồn của lòng yêu nước Việt Nam.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay chính là kết tinh của sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

CBCS Phòng Tham mưu thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Những câu chuyện lay động trái tim, hun đúc ý chí cống hiến

Ngay sau lễ dâng hương, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu đã trực tiếp tham gia chương trình trải nghiệm "Đêm thiêng liêng - Sống như những đóa hoa", một hoạt động tái hiện lịch sử đặc sắc thông qua nghệ thuật trình diễn, ánh sáng, âm thanh và không gian thực tế ngay tại Nhà tù Hỏa Lò.

CBCS Phòng Tham mưu tham gia buổi sinh hoạt chính trị đặc biệt qua trải nghiệm “Đêm thiêng liêng – Sống như những đóa hoa”

Xuyên suốt chương trình, 35 câu chuyện chân thực về những chiến sĩ cách mạng đã lần lượt được tái hiện đầy xúc động. Đó là những con người đã kiên trung trước mọi đòn tra tấn của kẻ thù, sẵn sàng đón nhận cái chết nhưng tuyệt đối không khuất phục, không phản bội lý tưởng cách mạng. Họ đã hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư để đổi lấy nền độc lập, tự do và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Không chỉ khắc họa sự hy sinh cao cả, chương trình còn tái hiện sinh động trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ý chí và niềm tin son sắt của người chiến sĩ cách mạng vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một bài học lịch sử sống động, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng, giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ hơn giá trị của lý tưởng cách mạng, của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Trong không gian linh thiêng của di tích lịch sử, những hình ảnh, lời kể và âm hưởng hào hùng của chương trình đã chạm đến những tình cảm thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ, để từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước và ý thức trách nhiệm trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Biến truyền thống thành động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoạt động sinh hoạt chính trị tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò không chỉ là hành trình tri ân, "uống nước nhớ nguồn" mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu tự nhìn lại bản thân, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong công việc. Thông qua hoạt động giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu càng thêm thấm nhuần giá trị của sự cống hiến, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực công tác, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào thi đua "Ba nhất" với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

CBSC Phòng Tham mưu chụp ảnh lưu niệm tại Khu du tích

Chương trình sinh hoạt chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò sẽ còn đọng mãi trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu như một lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả cách mạng; nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, tận tụy phục vụ Nhân dân và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.