Nhiều chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 8/2026

ANTD.VN - Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách mới về giáo dục do Bộ GD&ĐT ký ban hành có hiệu lực.

Các chính sách này liên quan hoạt động của trường phổ thông tư thục, trường Đại học, trường mầm non…

Trường tư thục không được dạy trước chương trình Tiểu học

Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học loại hình tư thục.

Theo đó, trường tư thục không được tổ chức dạy trước chương trình giáo dục của năm học kế tiếp đối với cấp tiểu học.

Quy chế mới quy định toàn diện về tổ chức và quản lý nhà trường, đội ngũ giáo viên, học sinh, nhân sự hỗ trợ giáo dục, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản cũng như công tác khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các trường phổ thông tư thục.

Trường tư thục không được tổ chức dạy trước chương trình Tiểu học. (Ảnh minh họa)

Theo quy định, trường phổ thông tư thục là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài thành lập, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục.

Nguồn tài chính của trường được hình thành từ vốn đầu tư của nhà đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. Trường hợp được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Trường phổ thông tư thục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành.

Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 8/8, thay thế Thông tư 40/2021.

Lần đầu tiên, quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học

Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ trong giáo dục Đại học, giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Nguyên tắc, nội dung và điều kiện bảo đảm việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ có liên quan trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ phục vụ người học tại cơ sở giáo dục Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư có hiệu lực từ 15/8.

Bộ GD&ĐT quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh minh họa)

Trường mầm non sẽ do UBND cấp xã quản lý

Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT đề cập đến những sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ trường mầm non và các quy định liên quan đến nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, chương trình giáo dục mầm non.

Một trong những điểm mới là bổ sung nhiệm vụ của trường mầm non trong việc huy động trẻ đến trường, quản lý trẻ, tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hoặc khuyết tật, đồng thời thực hiện phổ cập giáo dục mầm non theo quy định.

Thông tư cũng sửa đổi quy định về biển tên trường để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới. Theo đó, biển tên phải thể hiện tên UBND cấp xã quản lý, tên trường, số quyết định thành lập, địa chỉ, số điện thoại, cổng thông tin điện tử và địa chỉ thư điện tử của nhà trường.

Về quản lý Nhà nước, trường mầm non sẽ do UBND cấp xã quản lý; Phòng Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở mầm non trên địa bàn.

Thông tư cũng điều chỉnh quy định về hội đồng trường tại các trường mầm non dân lập. Thành phần hội đồng gồm đại diện cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương cấp xã và người góp vốn xây dựng, duy trì hoạt động của trường, nhiệm kỳ là 5 năm.

Các trường hợp bổ sung, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên hội đồng trường nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị và nâng cao trách nhiệm trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8.

Không yêu cầu người học học lại các nội dung đã được công nhận

Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT quy định Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm công nhận kết quả học tập đã tích lũy của người học nếu đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương của chương trình đào tạo khác hoặc trình độ khác mà người học theo học; Không yêu cầu người học học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng theo quy định tại khoản 5 Điều 8 của Thông tư này.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư yêu cầu người học học lại các nội dung đã được công nhận. (Ảnh: VNU/GDVN)

Đối với ngành, lĩnh vực đào tạo mà pháp luật chuyên ngành có quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng hoặc các nội dung khác liên quan đến đào tạo liên thông thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; Đối với các nội dung pháp luật chuyên ngành không quy định thì thực hiện theo Thông tư này.

Thông tư có liệu lực từ 15/8.

Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục Đại học

Thông tư 58/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục Đại học.

Theo quy định, quy chế của mỗi trường phải bảo đảm phù hợp với Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của từng cơ sở đào tạo.

Về tổ chức và quản trị, quy chế phải xác định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; Cơ chế phân cấp, ủy quyền; trách nhiệm của người đứng đầu; Nguyên tắc quản lý nhân sự và sử dụng nguồn lực tài chính.

Đối với hoạt động chuyên môn, các trường phải quy định rõ đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp trong triển khai đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng, hỗ trợ người học và truyền thông.

Thông tư cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục Đại học xây dựng quy trình đánh giá đơn vị, cá nhân; Sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ cho công tác quản trị, phát triển đội ngũ, phân bổ nguồn lực, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm.

Đối với trường Đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia hoặc Đại học vùng, quy chế nội bộ phải thống nhất với quy chế chung của đơn vị chủ quản.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/8.