Đặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong trạng thái chủ động, kiến tạo, đồng hành cùng phát triển

ANTD.VN - Chiều 31-7-2026, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội.

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm 9 đơn vị thuộc khối phòng nghiệp vụ an ninh; trong đó Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị Cụm trưởng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị Cụm phó.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đánh giá chung trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong Cụm đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; với quyết tâm chính trị, tinh thần gương mẫu, đi đầu, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 CATP điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Nổi bật là đã tập trung tổ chức, triển khai được rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng từ hoạt động về nguồn, thăm động viên CBCS, nhân dân đặc khu Trường Sa đến các hoạt động vì cộng đồng, lễ báo công tại Lăng Bác, tổ chức giải thể thao, xuất bản cuốn sách “80 năm lực lượng An ninh Công an Thủ đô - những chiến công, thành tích vẻ vang”…

Đặc biệt đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh của CATP; hưởng ứng, quyết liệt thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công Vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc nhân dân”.

Các đại biểu dự hội nghị

Phong trào thi đua của Cụm thi đua số 1 đã tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và phương thức tổ chức; đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chung sức, đồng lòng của các đơn vị trong Cụm.

Trong công tác chuyên môn đã chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời, nhạy bén tham mưu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp bảo vệ an ninh Quốc gia, đạt được rất nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn 2 sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tham mưu giải quyết hiệu quả các “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động nhận diện, nguy cơ, vấn đề phức tạp; công tác bảo vệ an ninh kinh tế tiếp tục được nâng tầm; tập trung tham mưu, triển khai quyết liệt công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; chủ động trong công tác an ninh điều tra…

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã biểu dương những kết quả đã đạt được của 9 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 CATP.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhìn nhận, đứng trước một giai đoạn phát triển mới của đất nước và Thủ đô, là thời cơ lớn nhưng cũng đồng nghĩa với các yếu tố, nguy cơ ngày càng đa dạng, phức tạp và khó dự báo hơn, đòi hỏi lực lượng An ninh CATP tiếp tục phải chủ động, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới tư duy mới đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu rất mới, rất nặng nề. Phải đặt công tác bảo vệ ANQG trong trạng thái “bảo vệ an ninh chủ động, kiến tạo và đồng hành cùng phát triển”.

Với tư duy và yêu cầu như vậy, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu các đơn vị trong Cụm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung thực hiện quyết liệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả, “chiều sâu” các mặt công tác chuyên môn; tập trung nhận diện, đánh giá 4 nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh Quốc gia.

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa quán triệt Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh Quốc gia với 6 quan điểm chỉ đạo, 7 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với nhiều tư duy, nhận thức và nội hàm rất mới. Tôi yêu cầu từng đơn vị của Cụm thi đua số 1, từng chỉ huy phòng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết; phải thực sự trăn trở, suy nghĩ, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xác định rõ những vấn đề đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn Thủ đô; đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác...” – Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu.

Cùng với đó, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo chiến lược từ sớm, từ xa, chủ động, nhạy bén phát hiện, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức; dồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác, bảo đảm hoàn thành thực chất, chất lượng, tiến độ.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu từng đơn vị phải chủ động đi sâu đánh giá kết quả thực hiện của chính đơn vị mình, tạo chuyển biến rõ nét và đồng đều trên các mặt công tác, thực sự nâng cao hơn nữa “tính hành động, chủ động” trong nhận diện và tham mưu thực hiện...

Tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lấy chất lượng công tác chuyên môn làm thước đo chủ yếu. Xây dựng Cụm thi đua số 1 trở thành “Cụm liên kết nghiệp vụ” thay vì chỉ là “Cụm bình xét thi đua”.

Khuyến khích mạnh mẽ tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ. Tập trung làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng lực lượng…