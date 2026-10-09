Từ liên thông dữ liệu đến cấp sổ điện tử, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đang tăng tốc chuyển đổi số

ANTD.VN - Từ ngày 6-10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội bắt đầu thực hiện cấp sổ BHXH điện tử. Đây là một trong rất nhiều ứng dụng chuyển đổi số mà ngành đang tăng tốc triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Từ 6-10-2026, Hà Nội bắt đầu cấp sổ BHXH điện tử

Cấp sổ BHXH và hướng dẫn người dân sử dụng thẻ BHYT bản điện tử

Từ ngày 1-10 đến 10-10-2026, Hà Nội triển khai cao điểm các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố năm 2026. Điểm nhấn trong các hoạt động hưởng ứng năm nay là yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra những kết quả cụ thể, có khả năng đo lường và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Hưởng ứng đợt cao điểm này, ngày 6-10, BHXH TP Hà Nội đã có thông báo về việc nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bản điện tử, nhằm giúp người dân và người lao động tra cứu, quản lý thông tin thuận tiện hơn trên môi trường số.

Theo đó, kể từ ngày 6-10-2026, cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp sổ BHXH điện tử khi người tham gia cấp sổ BHXH, cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ, gộp sổ BHXH hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Đồng thời cập nhật mã số BHXH trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo số CCCD/ĐDCN của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Người tham gia chỉ cần truy cập ứng dụng VNeID mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc Email nhận và sử dụng sổ BHXH bản điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Thẻ BHYT bản điện tử được sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT…

Ông Nguyễn Ngọc Huyến, Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết, để việc cấp sổ BHXH điện tử trên ứng dụng VssID triển khai thành công, BHXH thành phố đã đề nghị BHXH Việt Nam nghiên cứu hỗ trợ chức năng gửi sổ BHXH điện tử tự động qua email của người tham gia; đồng thời tăng cường liên thông dữ liệu giữa phần mềm tiếp nhận hồ sơ, phần mềm thu và chi. Về lĩnh vực BHYT, BHXH thành phố đã đề nghị BHXH Việt Nam có hướng dẫn thống nhất về thành phần, chức danh ký và quy trình ký số trên Mẫu số 05, Mẫu số 06 tại BHXH cơ sở.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội

Cũng theo ông Huyến, cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên đang được toàn ngành đẩy mạnh. Hiện BHXH TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT tại 141 điểm hỗ trợ dịch vụ công; đồng thời tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính không phân biệt địa giới hành chính.

Hay trong lĩnh vực số hóa và rà soát dữ liệu, BHXH TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành rà soát dữ liệu thuế trước ngày 30-11-2026. BHXH TP Hà Nội cũng đã và đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; ứng dụng công nghệ để nhận diện, rà soát và hạn chế rủi ro, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN…

Chuyển đổi số được đo lường bằng những kết quả cụ thể, hiệu quả thực chất

Hiện tại, BHXH là một trong những ngành có tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ. Mới đây, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 813/QĐ-BHXH về Kế hoạch thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 giai đoạn 2026-2030.

Tại Hà Nội, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong lĩnh vực BHXH ở 9 tháng năm 2026 rất tích cực.

Cụ thể, thành phố đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi với 286,548 trường hợp; liên thông đăng ký khai tử, trợ cấp mai táng phí đối với 1,234 trường hợp; thực hiện 187 lượt giao dịch gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân

Về việc xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có 8.541.782 trường hợp đã thực hiện xong, đạt tỷ lệ 99,7 % (gồm cả CMND/CCCD/ĐDCN). Ngành BHXH thành phố cũng phối hợp với ngành y tế về cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe theo Đề án 06 cho 1,022,627 trường hợp; cấp Giấy báo tử 5,297 trường hợp; cấp Giấy Chứng sinh 339,624 trường hợp. Đặc biệt, tỷ lệ liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT đúng ngày của Hà Nội đạt 89,2%...

Ngay trong công tác truyền thông của ngành BHXH Hà Nội gần đây cũng liên tục được đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, tăng cường công tác phát thanh tuyên truyền tại các tổ dân phố; đặc biệt là phát huy hiệu quả của truyền thông số và các nền tảng số để người dân tiếp cận được các thông tin về chính sách hỗ trợ BHXH, BHYT một cách thuận tiện nhất….

Đó là những minh chứng rõ nét cho thấy công tác chuyển đổi số của ngành BHXH không chạy theo chỉ tiêu mà hướng đến hiệu quả thực chất. Trong đó, dữ liệu trở thành nền tảng phục vụ giải quyết thủ tục, quản lý chính sách, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng các dịch vụ số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến yêu cầu, 3 tháng cuối năm 2026, toàn hệ thống cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Ông nhấn mạnh, trong chuyển đổi số phải đặt người dân, doanh nghiệp là trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.