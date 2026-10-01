Từ 1/10: Chính thức áp dụng hàng loạt quy định mới quan trọng về thi đua, khen thưởng

ANTD.VN - Người đang bị xem xét kỷ luật hoặc xác minh vi phạm chưa được khen thưởng, đồng thời người bị hủy quyết định khen thưởng phải nộp lại hiện vật và tiền thưởng trong 15 ngày làm việc...

Nghị định 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Nghị định nêu rõ, người đang bị xem xét kỷ luật hoặc xác minh vi phạm chưa được khen thưởng.

Cụ thể, cá nhân, tập thể chưa được khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật; hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Quy định này cũng áp dụng khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu và đang được xác minh làm rõ. Điều khoản xác định việc chưa khen thưởng trong thời gian xem xét, xác minh các nội dung nêu trên.

Nếu cá nhân, tập thể bị kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ luật mà lập được thành tích thì thành tích để xét khen thưởng được tính từ thời điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ luật.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc văn bản xác minh làm rõ cá nhân, tập thể không có sai phạm hoặc không có dấu hiệu vi phạm, cấp có thẩm quyền thực hiện việc khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định.

Cũng theo Nghị định 368/2026, không khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân thuộc một trong các trường hợp: Bị khai trừ ra khỏi Đảng; Bị buộc thôi việc; Bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân, quân hàm sĩ quan hoặc quân hàm chuyên nghiệp; Bị kỷ luật được cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng được cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tuy nhiên, quy định này cũng xác định một trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, đối với cá nhân đã bị kỷ luật khai trừ Đảng, sau đó đã sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu và được kết nạp lại vào Đảng, nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định thì vẫn được xét khen thưởng.

Hình thức kỷ luật chỉ được xem xét một lần đối với một hình thức khen thưởng quá trình cống hiến; lần xét khen sau không căn cứ vào hình thức kỷ luật đã được xét ở lần khen thưởng trước.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 368/2026 còn quy định, tiền thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua, quyết định hình thức khen thưởng.

Mức thưởng tương ứngvới từng danh hiệu như sau: Chiến sĩ thi đua toàn quốc mức thưởng bằng 4,5 lần mức lương cơ sở; Chiến sĩ thi đua cơ sở mức thưởng bằng 1 lần mức lương cơ sở; Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến mức thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở…

Nếu các danh hiệu có cùng thời gian được tính để đạt danh hiệu thì nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua cao nhất; nếu thời gian được tính khác nhau thì nhận tiền thưởng tương ứng của từng danh hiệu.

Đặc biệt, Nghị định 368/2026 còn nêu rõ, người bị hủy quyết định khen thưởng phải nộp lại hiện vật và tiền thưởng trong 15 ngày làm việc

Theo Điều 59 Nghị định này, cá nhân, tập thể, hộ gia đình bị hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận.

Việc đề nghị hủy bỏ căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm. Cơ quan đã trình khen thưởng có trách nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hủy bỏ và thu hồi. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ gồm tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh và báo cáo tóm tắt lý do đề nghị hủy bỏ, kèm quyết định khen thưởng. Bộ Nội vụ tổng hợp hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.