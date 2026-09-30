Mới nhất: Phạt tới 100 triệu đồng với hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo

ANTD.VN - Nghị định 367/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí đã đưa ra mức xử phạt lên tới 100 triệu đồng với hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên...

Nghị định 367/2026 nêu rõ, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng với tổ chức, 250 triệu đồng với cá nhân.Các hình thức xử phạt chính gồm cảnh cáo, phạt tiền. Các hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6-12 tháng;Tước quyền sử dụng có thời hạn từ 1 -12 tháng đối với giấy phép hoạt động báo chí...

Về các hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí, Điều 13 Nghị định quy định, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:

Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Đặc biệt, mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, tổ chức có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo phóng viên gây cản trở trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 của tổ chức.

Không chỉ bị phạt tiền, đối tượng vi phạm còn phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Buộc trả lại phương tiện, tài liệu thu giữ trái phép đối với hành vi vi phạm.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 367/2026 còn quy định chế tài xử lý đối với hành vi sử dụng thẻ nhà báo hết hạn. Theo khoản 2 Điều 12 Nghị định này, mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi sử dụng thẻ nhà báo hết hạn hoặc không còn giá trị sử dụng. Bên cạnh đó, cá nhân vi phạm còn bị buộc nộp lại thẻ nhà báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm liên quan đến việc thu hồi, nộp lại thẻ. Theo đó, người đứng đầu cơ quan báo chí không thu lại thẻ nhà báo hoặc thu lại thẻ nhà báo nhưng không nộp về cơ quan nhà nước có thẩm quyền...cũng bị phạt từ 10-20 triệu đồng.