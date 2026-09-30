Nhiều chính sách mới quan trọng liên quan đến đất đai chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2026

ANTD.VN - Từ tháng 10-2026, bị cáo vi phạm pháp luật về đất đai có thể được miễn trách nhiệm hình sự ngay tại phiên tòa khi đáp ứng đủ các căn cứ, điều kiện theo quy định…

Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định về cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Tòa án khi giải quyết, xét xử vi phạm pháp luật về đất đai tại Nghị quyết 29/2026/QH16 có hiệu lực thi hành từ 15/10/2026.

Theo Điều 3 Nghị quyết này, tại phiên tòa, nếu xét thấy bị cáo có đủ căn cứ theo quy định thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Với trường hợp hành vi vi phạm không gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, người vi phạm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Không tham nhũng; Thực hiện hành vi vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh;

Dự án, công trình đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước; Không có khiếu nại, tố cáo hoặc các khiếu nại, tố cáo liên quan đã được giải quyết dứt điểm theo quy định.

Trường hợp hành vi vi phạm có gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, người vi phạm phải đáp ứng các điều kiện nêu trên và đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Để xem xét miễn trách nhiệm hình sự, Tòa án căn cứ vào các tài liệu xác định vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng xảy ra trước ngày 1/8/2024; tài liệu xác định hành vi có gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hay không; hậu quả thiệt hại cụ thể; hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, công trình và mức độ khắc phục hậu quả.

Như vậy, từ ngày 15/10/2026, Hội đồng xét xử có thể xem xét, quyết định miễn trách nhiệm hình sự ngay tại phiên tòa đối với bị cáo vi phạm pháp luật về đất đai nếu có đủ căn cứ theo Nghị quyết 29/2026 và Nghị quyết 04/2026.

Ngoài nội dung trên, Nghị quyết 04/2026 còn quy định về giảm thời hạn để xóa án tích đối với trường hợp đã có bản án. Theo đó, người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau được Tòa án xem xét, quyết định giảm thời hạn để xóa án tích:

Đã chấp hành xong bản án mà thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 của Nghị quyết số 29/2026/QH16;

Đã chấp hành xong bản án mà thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị quyết số 29/2026/QH16.

Mức giảm thời hạn để xóa án tích theo quyết định của Tòa án đối với trường hợp hướng dẫn tại khoản 1 Điều này là một phần hai thời hạn tương ứng với thời hạn đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Người được xem xét, quyết định giảm thời hạn để xóa án tích hướng dẫn tại khoản 1 Điều này phải gửi đơn đề nghị và các tài liệu chứng minh đến Tòa án đã ra quyết định thi hành án để được xem xét, giảm thời hạn để xóa án tích theo quy định.