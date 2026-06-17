Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì đổ trộm 700 tấn chất thải

ANTD.VN - Ngày 17/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can một giám đốc doanh nghiệp về hành vi "Đổ trái phép gần 700 tấn chất thải rắn từ quá trình sản xuất bê tông ra môi trường tự nhiên".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Mạnh Dương và Lưu Tiến Huy (từ trái qua phải)

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Mậu (SN 1988), trú tại khu phố Vĩnh Thế, phường Nhân Hoà, tỉnh Bắc Ninh - quản lý tại trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Hoàng Khang Group; Lưu Tiến Huy (SN 1983), trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Vietsing và Nguyễn Mạnh Dương (SN 1980, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh - Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hoạt động đổ chất thải trái phép với khối lượng lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Theo đó, tại khu vực ven hồ nước thuộc địa bàn thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn cặn bã bê tông thải, phế phẩm bê tông đổ trái quy định.

Cơ quan chức năng thu mẫu phục vụ công tác giám định

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định số chất thải này phát sinh trong hoạt động sản xuất của 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Hoàng Khang Group; Chi nhánh số 1 - Công ty Cổ phần bê tông VietSing và Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang.

Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Khang Group đã đổ thải trái phép ra môi trường tổng khối lượng là 369,89 tấn; Chi nhánh số 1 - Công ty Cổ phần bê tông Vietsing đổ thải trái phép 183,07 tấn; và Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang đổ thải trái phép 141,07 tấn.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/6, Cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn; Lưu Tiến Huy và Nguyễn Mạnh Dương về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.