Tin lời trên mạng xã hội “việc nhẹ, lương cao” 4 nữ sinh bị dụ dỗ

Lực lượng Công an giải cứu 4 học sinh bị dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" qua mạng xã hội

Trước đó, khoảng 9h ngày 6-11-2026, lực lượng chức năng nhận được thông tin về việc 4 nữ sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú nghi bị các đối tượng dụ dỗ, lừa đưa khỏi địa phương, có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ tại khu vực xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.

Ngay sau đó Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương phối hợp điều tra, xác minh.

Quá trình phối hợp với Công an xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội. Các lực lượng tập trung rà soát thông tin, nhanh chóng xác định vị trí của các nữ sinh.

Sau hơn 5 giờ triển khai các biện pháp tìm kiếm, lực lượng Công an đã tìm thấy cả 4 em và đưa các em trở về an toàn. Sau đó, các nữ sinh được bàn giao cho gia đình.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn từ thủ đoạn dụ dỗ trẻ em, học sinh thông qua mạng xã hội bằng những lời mời gọi hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng không cần bằng cấp, không yêu cầu kinh nghiệm hoặc hứa hẹn thu nhập cao trong thời gian ngắn. Đằng sau những lời quảng cáo tưởng chừng như cơ hội việc làm có thể là hành vi lừa đảo, mua bán người hoặc các thủ đoạn xâm hại, khống chế người chưa thành niên.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con em, nhất là các nền tảng phổ biến như TikTok, Facebook, Zalo. Gia đình cần thường xuyên trò chuyện, nắm bắt tâm tư, các mối quan hệ và những thông tin mà con tiếp nhận trên không gian mạng; đồng thời chủ động cảnh báo về những lời mời gọi đi làm xa, tuyển dụng không rõ địa chỉ, không cần trình độ nhưng hứa hẹn mức thu nhập cao.

Đối với học sinh, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng, làm theo lời dụ dỗ hoặc tự ý đi theo người lạ, người quen qua mạng xã hội khi chưa được cha mẹ đồng ý. Không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ gia đình, lịch trình sinh hoạt cho những tài khoản không rõ danh tính.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc con em đột ngột mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ kịp thời.

Sự việc cũng là lời cảnh báo đối với gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tăng cường giáo dục kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo, trang bị kiến thức tự bảo vệ cho trẻ em, học sinh, góp phần ngăn chặn những nguy cơ đáng tiếc từ bẫy “việc nhẹ, lương cao”.