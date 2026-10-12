Trung bộ mưa cực lớn, Bắc bộ nắng hanh kéo dài hết tuần

ANTD.VN -Trong tuần này ở Bắc bộ phổ biến duy trì trạng thái thời tiết ngày có nắng hanh, đêm và sáng trời mát. Trung bộ mưa vẫn còn tiếp diễn.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng nay 12/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/10 đến 3 giờ ngày 12/10 có nơi trên 100mm như trạm: Phú Lâm (Đắk Lắk) 106mm…

Trong ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối ngày 12/10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc bộ duy trì nắng hanh, nhiệt độ dao động từ 32-34 độ C

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đáng nói, theo dự báo, trong 24 giờ qua khu vực TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Trà Giáp 217,6mm, Trà Vân 77,6mm (TP. Đà Nẵng); Trà Thanh 228,2mm, Trà Hiệp 190,4mm (Quảng Ngãi)…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, dự báo trong ngày hôm nay các khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau Đà Nẵng và Đắk Lắk từ 10-20mm, có nơi trên 60mm; Quảng Ngãi từ 5-10mm, có nơi trên 30mm… Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Trong khi đó, tại các tỉnh Bắc bộ trong tuần này duy trì trạng thái ngày có nắng hanh, nền nhiệt dao động từ 32-24 độ C, về đêm và sáng trời mát. Khoảng cuối tuần dự báo xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài khắp cả Bắc bộ và Trung bộ.