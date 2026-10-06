Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nhẹ, đêm lạnh, Trung bộ mưa lớn kéo dài

ANTD.VN - Không khí lạnh đang chi phối thời tiết khu vực Bắc bộ. Từ nay đến cuối tuần, thời tiết chủ đạo ngày có nắng nhẹ, về đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 6/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực TP. Huế và một số nơi ở TP. Đà Nẵng. Ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Huế đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay phổ biến từ 21-24 độ C.

Ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trong sáng nay 6/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở TP. Đà Nẵng. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Bắc bộ ngày nắng nhẹ, đêm và sáng sớm se lạnh

Khu vực Hà Nội không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh. Hình thái thời tiết này ở khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội được dự báo còn duy trì đến hết tuần này, tuy nhiên về cuối tuần thì mức nhiệt tăng nhẹ, cao nhất từ 31-32 độ C.

Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Trong khi đó, ngày và đêm 06/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50- 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50- 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.