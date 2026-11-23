ANTD.VN - Dự báo, từ ngày 24 đến ngày 30/11/2026, khu vực Trung bộ có khả năng xuất hiện hai đợt mưa lớn.

Nhiều nơi mưa có thể đạt 500 mm

Đợt thứ nhất diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh, tương đương đợt ngày 18–19/11.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và đến chiều tối ngày 24/11 ảnh hưởng đến khu vực Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Trong tối và đêm ngày 24/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20–50 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm và có nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ. Tổng lượng mưa từ tối ngày 24 đến đêm ngày 25/11 phổ biến từ 80–180 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm, tập trung chủ yếu trong ngày và đêm ngày 25/11, riêng khu vực Huế và Đà Nẵng có thể có nơi mưa trên 100 mm.

Đợt thứ hai diễn ra từ ngày 27 - 30/11, khi không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông, có khả năng gây mưa lớn diện rộng tại khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai và phía Đông Đắk Lắk.

Mưa lớn tập trung từ đêm ngày 27 - 29/11, sau đó có xu hướng giảm dần. Lượng mưa tại khu vực từ TP Huế đến phía Đông Đà Nẵng có thể đạt 200–300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông chính từ Quảng Trị đến Đắk Lắk đang biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ 1.

Trên hệ thống sông Hương, hồ Tả Trạch cao hơn mực nước trước lũ 9,83 m, hồ Hương Điền và hồ Bình Điền cao hơn từ 1,6–4,8 m.

Trung bộ đối mặt đợt mưa lớn, diễn biến phức tạp từ nay đến hết tháng 11

Trên các hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn và Ba, mực nước các hồ thấp hơn trước lũ phổ biến từ 1–8 m, riêng hồ Nước Trong cao hơn 8 m và hồ Định Bình cao hơn 7,45 m.

Từ ngày 25 đến ngày 30/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đó sông Kiến Giang và Thạch Hãn ở Quảng Trị có thể đạt BĐ 1–2, sông Bồ và sông Hương ở TP Huế đạt BĐ 2–3, sông Vu Gia – Thu Bồn ở Đà Nẵng đạt báo động 1–2 và có nơi trên BĐ 2, sông Trà Khúc và sông Vệ ở Quảng Ngãi đạt BĐ 2–3, sông Sê San trên BĐ 1, sông Kôn – Hà Thanh ở Gia Lai đạt BĐ 2 và có nơi trên BĐ 2…

Do đó, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại vùng trũng thấp, ven sông, đô thị và nơi tập trung dân cư, đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Cần nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lũ đợt này

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, đặc điểm của đợt mưa lần này là thời gian ảnh hưởng dự kiến từ ngày 24 đến ngày 26/11, trong đó mưa lớn tập trung vào ngày và đêm 25.

Hiện nay, các hồ chứa ở khu vực Trung bộ đã ở mức khá đầy, nên nhiều khả năng lượng nước từ đợt mưa này sẽ dồn xuống các sông hạ lưu, khiến nguy cơ lũ lụt ở mức cao.

Trong đợt đầu, từ ngày 24-26/11, sườn đón gió của đèo Ngang và đèo Hải Vân có thể xuất hiện mưa rất to, tập trung ở khu vực phía Nam Huế và phía Bắc Đà Nẵng. Sang đợt sau, vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển vào khu vực từ phía Nam Đà Nẵng đến Gia Lai và Kon Tum.

Tác động của đợt mưa này được đánh giá là khá lớn, phù hợp với các dự báo hiện nay. Tại Huế và Đà Nẵng, lượng mưa dự kiến rất lớn, trong khi các hồ chứa trong khu vực cũng đang phải tiếp nhận lượng nước đáng kể. Trước khi mưa xảy ra, các hồ đã được vận hành để đưa mực nước về mức phù hợp, tạo dung tích đón lũ.

Phó Cục trưởng Cục KTTV Mai Văn Khiêm nhận định, qua các sản phẩm dự báo hiện có, mưa có khả năng gây lũ và các loại hình thiên tai liên quan trên địa bàn các địa phương khu vực Trung bộ trong thời gian tới.

"Theo các bản tin dự báo ngày hôm qua, chưa có dấu hiệu cho thấy đợt mưa này sẽ đạt mức cực đoan như những trận mưa lũ lịch sử. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn KTTV, chúng ta đều nhận thức rõ rằng dự báo, cảnh báo mưa lũ luôn có những yếu tố bất định và vẫn có thể xuất hiện các diễn biến vượt ngoài dự kiến. Trong đợt mưa gần đây tại khu vực Bắc Trung bộ, đặc biệt là Thanh Hóa, lượng mưa thực tế đã lớn hơn đáng kể so với xu thế thể hiện trong phần lớn sản phẩm và mô hình dự báo.

Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, cần luôn sẵn sàng, theo dõi sát diễn biến và kịp thời cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương, người dân để chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản", ông Khiêm nhấn mạnh.

Do vậy, ông Khiêm cho rằng, cần theo dõi sát diễn biến mưa tại các khu vực ở Trung bộ và Tây Nguyên.

Cùng với đó, cấp độ rủi ro thiên tai cần được cảnh báo ở mức nguy hiểm hơn đợt mưa trước đó, đồng thời các cấp chính quyền địa phương cần nâng mức độ chủ động trong chỉ đạo và tổ chức ứng phó.