ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày hy sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (21/11/1931 – 21/11/2026), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, góp phần ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tinh thần bất khuất của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Qua đó, ngọn lửa lý tưởng cách mạng tiếp tục được thắp sáng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

Chuỗi hoạt động tưởng niệm 95 năm Ngày hy sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tại Hà Tĩnh không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Sáng mãi khí phách người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên

Tối 20/11, tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, xã Việt Xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên Anh”.

Thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, thân nhân anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng cùng đông đảo Đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương và thắp nến tưởng niệm.

Những ngọn nến được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên Anh” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh thực hiện.

Tiếp nối không khí trang nghiêm của lễ tưởng niệm, chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên Anh” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh thực hiện đã tái hiện những dấu mốc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của anh thông qua các tiết mục ca, múa và sân khấu hóa.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Lý Tự Trọng (sinh năm 1914) tại Hà Tĩnh, sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên yêu nước. Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh đã thể hiện bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần kiên trung trước kẻ thù.

Tiếp lửa lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tưởng niệm, chuỗi chương trình tại Hà Tĩnh còn hướng đến việc biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực. Trong chiều 20/11, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kết nạp 95 Đoàn viên mới là những học sinh ưu tú của trường THPT Lý Tự Trọng ngay tại khu tưởng niệm.

Được đứng vào hàng ngũ của Đoàn tại địa chỉ đỏ mang tên người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên là dấu mốc ý nghĩa đối với mỗi học sinh. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm để mỗi đoàn viên tiếp tục rèn luyện, học tập, nuôi dưỡng hoài bão, sống có lý tưởng và biết đóng góp cho cộng đồng.

95 Đoàn viên mới là những học sinh ưu tú của trường THPT Lý Tự Trọng ngay tại khu tưởng niệm.

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Em - thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tại thôn Tân Bình, xã Việt Xuyên. Công trình là món quà tri ân thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự quan tâm của tổ chức Đoàn và cộng đồng đối với gia đình có công với cách mạng.

Khánh thành, bàn giao Nhà nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Em - thân nhân anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Từ những nén hương thành kính, ngọn nến tri ân đến lễ kết nạp Đoàn viên và công trình an sinh xã hội, mỗi hoạt động đều gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Nếu thế hệ cha anh đã lựa chọn con đường cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thì thế hệ trẻ hôm nay cần tiếp tục thể hiện lòng yêu nước bằng tri thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và những việc làm cụ thể.

95 năm đã trôi qua kể từ ngày Lý Tự Trọng ngã xuống, nhưng lý tưởng và khí phách của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên vẫn còn nguyên giá trị.

Ngọn lửa ấy không chỉ được gìn giữ trong những trang sử mà cần tiếp tục cháy sáng trong suy nghĩ, hành động và khát vọng cống hiến của mỗi Đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.