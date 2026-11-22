ANTD.VN -Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 21/11/2026 tại Kỳ họp thứ Hai. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định có mốc áp dụng riêng (Điều 109), trong đó quy định nhiều trường hợp sẽ bị thu hồi đất.

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định đất bỏ hoang gồm đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không được đưa vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định và đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án nhưng chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng theo tiến độ ghi trong dự án.

Theo đó, đất nông nghiệp sẽ bị thu hồi khi không được sử dụng liên tục trong 24 tháng và người sử dụng đất đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà vẫn không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn ghi trong quyết định xử phạt.

Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 21/11/2026 tại Kỳ họp thứ Hai. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định có mốc áp dụng riêng (Điều 109).

Quy định thu hồi không áp dụng đối với thời gian bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Người có đất bị thu hồi trong trường hợp này không được bồi thường về đất.

Với đất dự án, Nhà nước thu thêm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất khi đã đến hạn hoàn thành dự án hoặc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo tiến độ ghi trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản điều chỉnh tương ứng mà vẫn chưa hoàn thành.

Đất nông nghiệp không được sử dụng trong 24 tháng liên tục, đã bị xử phạt vi phạm sẽ bị thu hồi

Khoản thu áp dụng với diện tích đất chưa triển khai hoặc chậm hoàn thành đầu tư, kéo dài đến khi dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định (Luật loại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan).

Luật Đất đai sửa đổi (Điều 37) cũng có quy định về thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng.

Theo đó, Nhà nước thu hồi đất tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm bị giải thể, phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động mà không có người nhận tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng dự án để tiếp tục sử dụng đất đó theo quy định của pháp luật;

Cá nhân sử dụng đất qua đời mà không có người nhận thừa kế sau khi đã xử lý nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật; Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn sử dụng đất; Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với đất có quyết định giao đất, cho thuê đất của Nhà nước để thực hiện dự án. Thu hồi đất trong trường hợp đã bị thu hồi rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Luật cũng quy định thu hồi với trường hợp, người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất. Các trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc không còn khả năng tiếp tục sử dụng, bao gồm: Đất ở, đất có nhà ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất khác trong khu vực bị ô nhiễm môi trường không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định;

Thu hồi đất ở, đất có nhà ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người; đất khác bị sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác mà không còn khả năng tiếp tục sử dụng.

Người có đất thu hồi quy định tại khoản này được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.